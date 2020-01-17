К 2024 году экспорт из РФ пищевой продукции увеличится в три раза

17 января. FINMARKET.RU - К 2024 году поставки продукции пищевой и перерабатывающей промышленности увеличатся почти в три раза - до $8,6 млрд, сообщили "Российской газете" в Минсельхозе. Сейчас этот показатель составляет около $3,3 млрд. "В стоимостном выражении к лидерам по закупкам отечественной продукции относится Китай, Турция, Южная Корея, Египет, Казахстан, Иран, Белоруссия, Нидерланды и Азербайджан. Основная доля российского экспорта сельхозпродукции и продовольствия приходится на страны СНГ - порядка 20% на общую сумму 4,29 млрд долларов (по состоянию на 30 ноября 2019 года)", - отметили в аграрном ведомстве.

Безусловный лидер по темпам роста и основной драйвер развития экспорта - масложировая продукция, поставки которой в 2019 году выросли на 25,7%, утверждают в аграрном ведомстве. Продажи семян подсолнечника в 2019 году выросли беспрецедентно - на 386%. Почти в 1,5 раза выросли поставки рапсового масла и на 35% - масла подсолнечного. В прошлом году сложилась благоприятная конъюнктура для экспорта российской масложировой продукции, отмечает управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. В мире снизились запасы этого товара. Плюс - сказался неурожай масличных в некоторых странах. При этомсобрала рекордный урожай подсолнечника - 15,1 миллиона тонн.

масложировой продукции и дальше может расти, особенно если Россия сделает ставку на продажу готовой продукции, а не сырья

Та же ситуация по рыбной продукции. Примерно 90% уловов продается за границу в необработанном виде. "Мы лишаемся дополнительной прибыли, рабочих мест и лишаем наших граждан рыбы", - отметил исполнительный директор Рыбного союза Сергей Гудков. Почти вся рыба вывозится из России в мешках и коробках. А надо, чтобы вывозилась в ритейл-упаковке. "Нужно научиться солить и коптить рыбу, под запросы китайских и японских потребителей. Кроме того, в России нет вообще никаких экспортных пошлин на вывоз рыбы. Логично было бы тем, кто вывозит переработанную рыбу, пошлины обнулить, еще и премию дать", - отметил Гудков.