Банки снижают требования к ипотечным заемщикам

17 января. FINMARKET.RU - Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение требований банков к ипотечным заемщикам, что может привести к увеличению рисков. БКИ "Эквифакс" провело исследование динамики среднего скорингового балла по выдачам основных видов кредитов (кроме авто) с 2017 года по ноябрь 2019 года, пишет "Коммерсант" . Согласно системе скоринговых оценок "4Score", средние рейтинги по ипотеке и кредитам наличными в 2019 году практически сравнялись на отметке 744–745 баллов. Это означает, что требования банков к ипотечным клиентам за три года постоянно ослаблялись. В начале 2017 года эти показатели находились на уровне 765 (–2,7%) и 759 баллов (–1,8%) соответственно. Это может привести к росту риска по ипотеке в будущем, особенно если будет снижение цен на недвижимость, что приведет к обесценению банковских залогов, отмечается в исследовании.

Вместе с тем снижающийся в 2017–2018 годах рейтинг по кредитам наличными в начале 2019 года переломил тренд и стал расти —начали ужесточать требования для улучшения качества кредитного портфеля еще до изменений регуляторных требований. Требования к клиентам, получающим кредитные карты, традиционно являются наиболее либеральными, так как доходность кредитных карт позволяет компенсировать обычно повышенные кредитные риски, поэтому по кредиткам снижение среднего рейтинга является минимальным среди всех продуктов (–1,6%), отмечают аналитики компании. Больше всего снизился средний рейтинг по POS-кредитам — на 23 балла (до 726 баллов), или 3,4%.

По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, кредитный рейтинг заемщиков в целом снижается уже три года. «При этом качество входящего потока клиентов ухудшается более сильными темпами, чем качество выдаваемых кредитов,— отмечает он.— Можно предположить, что в 2020 году данное расхождение продолжит увеличиваться, так как снижение общего уровня процентных ставок не позволяет банками принимать на себя дополнительные риски». Кредиторы будут вынуждены удерживать риск на текущем уровне и для этого отказывать клиентам с низким кредитным рейтингом, заключает Лагуткин.

Крупные банки утверждают, что не отмечают снижения качества заемщиков.