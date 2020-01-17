Россияне стали жаловаться на состояние жилых домов

17 января. FINMARKET.RU - Несколько лет подряд больше всего жалоб россиян в сферекасалось повышения тарифов на коммунальные услуги и ошибок при выставлении счетов. В первых двух кварталах 2019 года эти обращения сохраняли лидерство по доле — примерно 15% от общего объема. Но с III квартала россиян стало больше волновать неудовлетворительное качество содержания и ремонта домов. По итогам прошлого года доля таких жалоб составила около 19%, заняв первое место, рассказала "Известиям" исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По её словам, в целом жалобы на управление домами и взаимоотношения с УК, состояние и ремонт домов составляют треть от всех обращений. В год организация в общей сложности получает около 40 тыс. жалоб.

"Это вызвано крайне запущенной ситуацией в сфере управления домами. Мы по-прежнему одной ногой стоим в социализме, а другой — в капитализме", –– сказала эксперт.

Дело в том, что регулирующее сферу ЖКХ законодательство сейчас имеет множество противоречий, нормы и правила сильно расходятся с практикой, пояснила она. Например, по Жилищному кодексу собственники квартир несут ответственность за содержание общедомового имущества. Однако фактически это не так, они даже не имеют эффективных инструментов контроля работы управляющих компаний, добавила Светлана Разворотнева.

Правда, как отметил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук, жильцы уже начали осознавать себя заказчиками услуг. И хотят получать качественный сервис. "Для многих граждан их квартиры — это актив, который они готовы продать, поменять, оставить в наследство. Собственники ежемесячно платят деньги за жилищные услуги, и хотят видеть результаты", –– сказал он.

В целом, по мнению эксперта, рынок управления жилищным фондом сейчас чрезмерно зарегулирован. Также не развиваются рынки энергосервиса и кредитования капремонта. Для решения проблем необходимо ввести гибкую систему тарифов, снижать потери энергопотребления, повышать прозрачность в сфере ЖКХ, считает Склянчук.

В 2019 году Минстрой подготовил проект стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Она призвана решить существующие проблемы и обеспечить граждан доступными и качественными коммунальными услугами, отметил член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов. Сейчас эксперты отрасли готовят поправки и предложения к документу.

В 2020 году, напоминают "Известия", в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщали в Федеральной антимонопольной службе.