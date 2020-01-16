Траты россиян на мобильные приложения превысили $1 млрд

16 января. FINMARKET.RU - В 2019 году россияне скачали более 5,125 млрд приложений, что на 35% больше, чем в 2016 году, и потратили в приложениях $1,06 млрд, увеличив за три года свои расходы на 155%. Такие данные приводит компания App Annie в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2020.

Россияне в 2019 году тратили на мобильные приложения 2,5 часа, что на 10% больше результатов двухлетней давности.

На мобильные игры приходится 72% трат пользователей среди всех мобильных приложений - $86 миллиардов, и к 2020 году эта цифра превысит $100 млрд.

Безусловный лидер 2019 года в России WhatsApp. Приложение скачивали чаще всего и больше всего проводили в нем времени, указывается в отчете.

Возглавляет топ по количеству загрузок в России игра Color Bump 3D, при этом больше всего денег россияне потратили в Game of Sultans.

В России существенно выросла доля приложений в категории "Еда" - на 224% в 2019 по сравнению с 2018 годом.

TikTok покоряет российских пользователей - всего за один год россияне стали проводить в приложении на 860% больше времени, 55 млн часов.

В целом пользователи со всего мира в 2019 году загрузили 204 миллиарда приложений - это на 46% больше результатов 2016 года. В топ-5 вошли Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Россия стала шестой по числу загружаемых приложений в 2019 году.