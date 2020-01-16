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16 января 2020 года 10:00
Траты россиян на мобильные приложения превысили $1 млрд
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Zuma\TASS
16 января. FINMARKET.RU - В 2019 году россияне скачали более 5,125 млрд приложений, что на 35% больше, чем в 2016 году, и потратили в приложениях $1,06 млрд, увеличив за три года свои расходы на 155%. Такие данные приводит компания App Annie в своем ежегодном отчете о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2020. Россияне в 2019 году тратили на мобильные приложения 2,5 часа, что на 10% больше результатов двухлетней давности. На мобильные игры приходится 72% трат пользователей среди всех мобильных приложений - $86 миллиардов, и к 2020 году эта цифра превысит $100 млрд. Безусловный лидер 2019 года в России WhatsApp. Приложение скачивали чаще всего и больше всего проводили в нем времени, указывается в отчете. Возглавляет топ по количеству загрузок в России игра Color Bump 3D, при этом больше всего денег россияне потратили в Game of Sultans. В России существенно выросла доля приложений в категории "Еда" - на 224% в 2019 по сравнению с 2018 годом. TikTok покоряет российских пользователей - всего за один год россияне стали проводить в приложении на 860% больше времени, 55 млн часов. В целом пользователи со всего мира в 2019 году загрузили 204 миллиарда приложений - это на 46% больше результатов 2016 года. В топ-5 вошли Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Россия стала шестой по числу загружаемых приложений в 2019 году. "Основной вывод всего исследования, как мне кажется, в том, что россияне начинают серьезно относиться к платежам за доступ к информации, контент и подписочную модель, что объясняется простотой использования современных сервисов для мобильных устройств",— говорит управляющий директор Leta Capital Александр Чачава, цитируемый "Коммерсантом". В сегменте неигровых приложений продолжат лидировать сервисы для общения, а также контентные и медийные проекты, уверен он, однако в части игр делать точные прогнозы о том, что может выстрелить, довольно трудно. "Тренд на траты в играх, безусловно, сохранится, но какая именно игра зайдет, а какая нет, предсказывать сложно. Крупные игровые дистрибуторы выпускают игры пачками, и какие из них соберут 80% кассы, они сами зачастую изначально не знают. При этом любимые игровые механики россиян вряд ли изменятся",— полагает он.
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Ключевые слова: РФ, технологии
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