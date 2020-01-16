Минстрой будет стимулировать застройщиков начинать новые проекты

16 января. FINMARKET.RU -России намерен убрать лишние бюрократические барьеры, затягивающие возведение жилья. Министерство представило проект постановления правительства, пересматривающего исчерпывающий перечень процедур в сфере жилищного строительства. Их количество сократится со 139 до 78 пунктов, пишет "Российская газета"

Как отмечал глава Минстроя Владимир Якушев, министерство стало настораживать уменьшающееся количество получаемых разрешений на строительство. Это может привести к снижению через 2-3 года объемов ввода жилья.

И чтобы стимулировать застройщиков начинать новые, Минстрой планирует предпринимать различные меры. Так, одной из них может стать сокращение исчерпывающего перечня процедур и документов, которые могут требовать власти от застройщиков. Какие-либо документы сверх того - под запретом.

Как сказано в пояснительной записке к проекту поправок, в перечне есть дублирующие позиции, "подпроцедуры", которые являются частью других процедур, при этом некоторые шаги, предусмотренные законодательством, напротив, отсутствуют. Отчасти это связано с изменениями в регулировании этой сферы.

К примеру, предлагается вычеркнуть из списка требование, чтобы застройщик заключил договоры об энерго-, тепло-, водо-, газоснабжении и водоотведении новостройки с ресурсоснабжающими организациями. Как поясняют разработчики документа, застройщик вообще не вправе заключать такие договоры - согласно Жилищному кодексу, в его обязанности входит лишь подписание договора с управляющей организацией. Не должны будут требовать чиновники от застройщиков при подключении домов к инженерным сетям предоставления топографической карты участка с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений. Исключается требование предоставлять согласование отступлений от условий подключения к системе теплоснабжения - с 2018 года это оформляется внесением изменений в договор о подключении.

Строительству также должно помочь расширение программы маткапитала, о котором объявил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Сумму в 466,617 тыс. рублей будут выдавать уже при рождении первенца, второй ребенок увеличит капитал еще на 150 тыс. Эти выплаты должны существенно увеличить спрос на жилье - около 90% россиян, уже потративших маткапитал, направили его как раз на решение жилищных вопросов.