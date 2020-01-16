Ценам на жилье в 2020 году прочат рост на 10-15%

16 января. FINMARKET.RU - За 2020 годна квартиры в новостройках в крупных городах России вырастут примерно на 10%, на вторичное— на 6%, пишут "Известия", озвучивая прогноз, сделанные в беседе с газетой руководителем аналитического центра ЦИАН Алексеем Поповым.

В тех новостройках, где хорошо идут продажи, квартиры могут подорожать на 15%, считает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. С ним согласен президент ГК "Основа" Александр Ручьёв, прогнозируя средний рост цен на 15% за 1,5–2 года, а в случае с наиболее привлекательными проектами — более чем на 20%.

Стоимость будет увеличиваться в течение года по традиционному сценарию. Как правило, наибольшими темпами цены растут в периоды повышенной деловой активности — весной и осенью, а летом наступает стагнация, добавил Алексей Попов.

В 2020-м рынок недвижимости будет развиваться, согласно вектору, заданному в прошлом году, отметил Андрей Колочинский. В течение всего 2019-го цены на новостройки увеличивались, в некоторых московских проектах рост составил 15–18%, сказал "Известиям" директор по продажам компании "Колди" Максим Каварьянц. По данным аналитического центра "Авито Недвижимость", в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м.

В числе важных причин повышения цен в прошлом году были переход отрасли на проектное финансирование (эскроу-счета), а также рост НДС до 20%, отметили в "Авито Недвижимость". Впрочем, часть новостроек, в которых заметно выросли цены, строилась и финансировалась по старым правилам — без использования эскроу-счетов. То есть рост стоимости в них не был напрямую связан с новыми правилами, но застройщики играли "на опережение", уточнил Максим Каварьянц.

Переход отрасли на проектное финансирование будет оставаться мощным фактором роста цен в нынешнем году, считает управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

"К концу 2020-го около половины всего строящегося жилья в стране будет продаваться через эскроу-счета. Оно будет дороже, чем могло быть без участия банков", — цитируют эксперта "Известия"..

Переход на эскроу-счета может привести к снижению объемов строительства жилья, что также влияет на ценообразование, отметил заместитель директора по продажам ГК Гранель Сергей Нюхалов.