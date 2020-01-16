ВЭФ: что мешает решать общемировые проблемы

16 января. FINMARKET.RU - Решать общемировыемешают экономические и политические раздоры, считают участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Их "Доклад о глобальных рисках" призывает бизнес возглавить процесс перемен, ибо "мир не может ждать, пока рассеется туман геополитической и геоэкономической неопределенности".

Как пишут "Ведомости" , впервые за 15 лет публикации доклада топ-5 наиболее вероятных рисков в 10-летней перспективе заняли риски экологические:

экстремальные погодные условия;

неспособность предотвратить изменение климата;

природные катастрофы;

сокращение биологического разнообразия;

экологические катастрофы, вызванные действиями человека.

предупреждает, что время на то, чтобы всерьез взяться за решение наиболее острых экологических, экономических и технологических проблем, быстро уходит.

Страны отклоняются от курса по выполнению своих обязательств по Парижскому соглашению о климате, предупреждала недавно ООН; между тем последние пять лет стали самыми жаркими для Земли за историю наблюдений.

Если экологическая политика не изменится, постоянное повышение глобальной температуры на 0,04°C в год приведет к сокращению мирового ВВП на душу населения к 2100 г. более чем на 7%, посчитал МВФ. По данным ОЭСР, загрязненный воздух через увеличение смертности и падение работоспособности подрывает экономический рост.

"Крайне важно, чтобы компании и политики быстрее обеспечивали переход к низкоуглеродной экономике и более устойчивым бизнес-моделям", - заявил директор по рискам Zurich Insurance Group Питер Гигер, участвовавшей в подготовке доклада ВЭФа.

Решение экологических проблем - выгодное вложение, прежде всего в самый ценный экономический ресурс страны - в своих граждан, их здоровье и человеческий капитал, на это не стоит жалеть средств, написал в "Ведомостях" ректор Российской экономической школы Рубен Ениколопов.

Но опрошенные ВЭФом эксперты скептично оценивают возможность мировых лидеров забыть о противоречиях и заняться решением общих задач. Так, 76,1% считают, что в 2020 г. возрастет риск кибератак на инфраструктуру (пятое место в топ-5 краткосрочных рисков); 76,2% - разрушения природных экосистем; 77,1% - периодов аномальной жары; 78,4% - внутриполитических противостояний; а 78,5% уверены в усилении экономических конфронтаций.

"Геополитическая нестабильность, связанная с торговым и технологическим противостоянием, - это часть более масштабного риска для международного сообщества, риска расхождения Соединенных Штатов и Китая", - предупреждает ВЭФ. Ведь на эти две страны приходится более 40% мирового ВВП, они - ведущие мировые инноваторы и источники выбросов парниковых газов.

Но несмотря на противоречия в мире, члены делового сообщества готовы "смотреть не только на свои балансы, но и на срочные приоритеты" в решении общемировых задач, заявил президент ВЭФа Бьёрг Бренде (о политиках он такого не сказал). 14 января форум опубликовал Давосский манифест, в котором призвал компании "принять капитализм для всех заинтересованных сторон", думать не только о максимизации прибыли, но и активно участвовать "в создании более целостного и устойчивого мира".