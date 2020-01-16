- экстремальные погодные условия;
- неспособность предотвратить изменение климата;
- природные катастрофы;
- сокращение биологического разнообразия;
- экологические катастрофы, вызванные действиями человека.
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16 января 2020 года 09:05
ВЭФ: что мешает решать общемировые проблемы
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ZUMA/ТАСС
16 января. FINMARKET.RU - Решать общемировые проблемы мешают экономические и политические раздоры, считают участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Их "Доклад о глобальных рисках" призывает бизнес возглавить процесс перемен, ибо "мир не может ждать, пока рассеется туман геополитической и геоэкономической неопределенности". Как пишут "Ведомости", впервые за 15 лет публикации доклада топ-5 наиболее вероятных рисков в 10-летней перспективе заняли риски экологические:
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