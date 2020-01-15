Путин считает прямой угрозой демографии низкие доходы населения

Путин назвал прямой угрозой демографии низкие доходы населения. России необходимо обеспечить устойчивый рост населения страны, заявил президент в ходе послания Федеральному Собранию

15 января. FINMARKET.RU - Низкие доходы населения являются угрозой демографическому будущему России, заявил президент РФ Владимир Путин. "Есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему. Это низкие доходы значительной части наших граждан, семей", - заявил президент РФ, оглашая послание Федеральному Собранию. Он отметил, что, по разным оценкам, порядка 70-80% семей с низкими доходами являются семьями с детьми. "Сейчас, когда работает даже не один, а оба родителя, доход такой семьи очень скромный", - подчеркнул Путин.

По словам главы государства, России необходимо выбраться из "демографической ловушки" и к середине десятилетия обеспечить устойчивый рост населения страны.

"Существующие сейчас негативные прогнозы не могут нас не настораживать. Наша историческая обязанность - ответить на этот вызов, не только выбрать из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения страны", - сказал Путин. "В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7", - отметил президент. Он подчеркнул, что судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, "сколько нас будет".

"Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях через год, через пять, десять лет. Какими они вырастут, кем станут, что сделают для развития страны, и какие ценности будут для них опорой в жизни", - пояснил Путин. Он напомнил, что сегодня в России живут почти 147 млн граждан. "Но мы вступили в сложный, в очень сложный демографический период", - отметил глава государства.

Путин сообщил, что программа материнского капитала продлевается, как минимум, до конца 2026 года, причем, уже с 1 января 2020 года он будет выплачиваться не только за вторых или последующих детей в семье, но и за первых. "Ее главная цель, смысл - помочь семьям, принимающим решение о рождении второго ребенка. Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Знаю, что часто звучит волнующий для многих людей вопрос: Что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу, и минимум до 31 декабря 2026 года", - сказал Путин.

"Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы предложить новые дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года - уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года это 466 тыс. 617 рублей", - добавил он. Президент отметил, что именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. "Такая поддержка даст возможность семье подготовиться к рождению второго ребенка", - сказал Путин. Однако, по его мнению, в современных условиях и этого мало, с учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна.

"Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тыс. рублей. Право на эти выплаты, на эти дополнительные средства к материнскому капиталу семья получит при рождении уже второго ребенка. Таким образом, общий размер материнского капитала для семьи с двумя детьми составит 616 тыс. 617 рублей. И в дальнейшем будет ежегодно индексироваться", - сообщил Путин. "При этом считаю, что, если в семье сейчас есть уже ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как я уже сказал, 616 тыс. 617 рублей", - заявил он.

Путин предложил с 1 января текущего года ввести ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет для семей с низкими доходами; на первоначальном этапе сумма будет составлять половину прожиточного минимума, а с 2021 года она может быть удвоена. Глава государства пояснил, что, согласно его предложению, выплаты должны будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

По его словам, чтобы получать такую выплату, гражданам будет достаточно подать соответствующее заявление и указать официальный доход. "Обращаю внимание: нужно сделать эту процедуру максимально удобной и простой для граждан, чтобы они могли все оформить без очередей и преград или дистанционно через соответствующие государственные порталы", - подчеркнул президент. Путин заметил, что "выплаты на первом этапе составят у нас половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей".

В дальнейшем, продолжил он, власти должны будут понять, как работает эта система, и "если увидим, что какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая 5,5 тысяч, сделаем следующий шаг и будем выплачивать со следующего года уже полный прожиточный минимум - 11 с лишним тысяч".

Путин также заявил, что младшие школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи. По его словам, для этого все школы России должны быть оснащены необходимой инфраструктуры, оборудованными столовыми и буфетами, а также качественными продуктами.

Президент России предложил закрепить в Конституции РФ положение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума, а также обязательство по индексации пенсий. "В любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения", - заявил Путин. Он подчеркнул, что в российском законодательстве такая норма есть, но ее необходимо закрепить в Конституции.

Кроме этого, глава государства предложил закрепить в Конституционном законе принципы достойного пенсионного обеспечения. "Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий", - сказал Путин.