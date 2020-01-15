Отмена техподдержки Windows 7 грозит банкам проблемами

15 января. FINMARKET.RU - С 14 января Microsoft прекратила техподдержку7 и Windows Server 2008. Как пояснил "Коммерсанту" архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин, это означает отсутствие обновлений безопасности, а использование операционной системы без установки обновлений ведет к существенным рискам потери данных.

Де-юре это означает, чтообязаны оперативно перейти на Windows 10, так как работа без техподдержки противоречит требованиям информбезопасности в рамках профильного ГОСТа и нормативных актов Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

Между тем, как показал опрос "Ъ", российские банки пока не готовы полностью отказаться от Windows 7 и Windows Server 2008.

Часть банков заключила с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Однако, как пояснил "Ъ" собеседник в Microsoft, предлагаемая платная поддержка - не альтернатива обновлению операционной системы, а временная мера.

По данным сервиса Statcounter, по состоянию на декабрь 2019 года доля компьютеров с Windows 7 в России составляла около 32%. По оценке бизнес-консультанта по безопасности Cisco Алексея Лукацкого, соотношение в российских банках ниже - примерно на каждом пятом компьютере установлена Windows 7.

Как считает Лукацкий, компьютер с необновляемой ОС не несет серьезных рисков информбезопасности, если работает в локальной сети, защищенной антивирусами и т. д.

А вот руководитель группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ярослав Бабин уверен, что работать без техподдержки относительно безопасно только до тех пор, пока злоумышленники не находят в ней неустраненную уязвимость.