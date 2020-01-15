.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 16 января составил 61,5694 руб.
15 января 2020 года 11:25
Топилин: не нужно никого пугать роботами и массовой безработицей
|0
Дмитрий Феоктистов/ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - В 2020 году не стоит ожидать безработицы из-за роботизации, уверен министр труда и соцзащиты России Максим Топилин. "В 2020 году точно нет. Рынок труда в принципе резко, быстро не трансформируется. Поэтому не нужно никого пугать роботами и массовой безработицей. Судите сами, в России появились новые цифровые платформы, например, YouDo, "Яндекс-такси", "Яндекс-еда" и другие. Количество рабочих мест только увеличилось за счет обслуживания этих сервисов, и оно продолжает расти", - сообщил в интервью "Российской газете" Топилин. Он также привел другой пример: в связи с ростом числа пожилых людей развивается индустрия ухода за ними, которая тоже создает новые рабочие места. Кроме того, министр напомнил о Японии, где высокий уровень роботизации, а безработица очень низкая, несмотря на то, что страна перенаселена. "Наша задача - реагировать на развивающиеся формы занятости, законодательство должно развиваться. Работодатели и работники должны использовать комфортные для себя условия по развитию бизнеса и защите прав", - подчеркнул Топилин. "Катаклизмов на рынке труда мы не ожидаем. Полагаем, по 2020 году численность безработных по методологии Международной организации труда не превысит 3,4 млн человек, как и в предыдущем году", - добавил он. Касаясь темы зарплат, министр сообщил, что Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов и зарплат: реальная заработная плата увеличится на 2,3%, реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. По его словам, оплата труда работников бюджетного сектора экономики также продолжит расти. Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников. "Бюджетники вне указов - это, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку. С 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября - на 4% ежегодно", - подчеркнул министр.
.
Ключевые слова: Россия, безработица, зарплаты
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.