Большинство россиян не верят в обеспеченную старость

15 января. FINMARKET.RU - Большинство граждан старше 50 лет (72,8%) считают, что их собственных сбережений не хватит для комфортной жизни на. Это следует из опроса, который провел НПФ Сбербанка в ноябре–декабре 2019 года в 30 российских регионах, с которыми ознакомились "Известия" ..

Хуже всего, по данным исследования, обстоят дела на Дальнем Востоке и в Санкт-Петербурге: все респонденты из этих регионов считают недостаточным размер своих накоплений. Экономить на пенсии придется 87% жителей Урала, а в Центральной России, Северо-Западном и Южном федеральных округах доля опасающихся за свое финансовое будущее находится в диапазоне от 66,7 до 77,8%. Сохранить материальное благополучие на пенсии не получится и у 75% москвичей, говорится в опросе. При этом наиболее благоприятная ситуация зафиксирована в Приволжье: количество граждан, которые заявили, что довольны размером своих сбережений, составило рекордные 47,4%.

Вместе с тем в течение последних 10–20 лет только 13,8% россиян копили на старость. А четверть респондентов (24,8%) уже пожалели о том, что этого не делали. Респондентов также спросили, что бы они изменили в своих накоплениях, если бы перенеслись на 10–20 лет назад. Большинство заявило о желании открыть банковский вклад (32,6%) и вложить деньги в недвижимость (29,7%). Каждый десятый (11,4%) копил бы «под подушкой», инвестировал в ценные бумаги или валюту (9,7%). Около 7% опрошенных высказались в пользу индивидуального пенсионного плана.

Основной причиной того, что россияне не копят на старость, выступает низкий уровень доходов, заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Зачастую у граждан нет возможности сберегать: они живут сегодняшним днем и не планируют жизнь на годы вперед — слишком многое может измениться. В частности, только за последние 20 лет государство провело три-четыре пенсионные реформы, а на днях появилась идея взимать подоходный налог с пенсионных накоплений. Такая активность приводит к тому, что россияне не доверяют ни государственному, ни частным пенсионным фондам, констатировал эксперт, посоветовав сберегать в валюте.

При этом Минфин и ЦБ разработали новый вид накопительной пенсии — гарантированный пенсионный продукт (ГПП). Каждый россиянин добровольно может начать отчислять определенный процент своей зарплаты на ГПП, которым будет управлять выбранный им негосударственный пенсионный фонд. По достижении возраста выхода на заслуженный отдых человек сможет забрать все накопленные деньги сразу или получать их по частям. Государство обещает гарантировать гражданам сохранность их пенсионных счетов.