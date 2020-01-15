Бюджеты регионов потеряют от отказа от НДФЛ

15 января. FINMARKET.RU - Освобождение части граждан от уплаты НДФЛ может привести к тому, чторегионов потеряют 300 млрд руб., следует из исследования, проведенного аналитическим кредитным рейтинговом агентством АКРА. "Инициатива по освобождению от уплаты НДФЛ части граждан, заработная плата которых не превышает двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), потребует возмещения выпадающих доходов регионов и муниципалитетов РФ", - говорится в обзоре.

Поступления по НДФЛ являются одним из основных источников налоговых доходов регионов и муниципалитетов: порядка 34% и около 50% совокупного показателя ННД2 за 2015–2018 годы соответственно. В полной мере оценить потенциальные потери бюджетов от данной инициативы затруднительно. Однако на основе оценки данных Росстата эксперты АКРА делают вывод, что бюджеты региональных и муниципальных органов власти могут недополучить по поступлениям по НДФЛ около 0,3 трлн руб., или порядка 3% совокупных консолидированных ННД всех субъектов.

Согласно данным Росстата за апрель 2019 года, число работников с заработной платой менее 24,6 тыс. руб. (что равно примерно двум МРОТ) составляло около 26% от общей численности работающего населения РФ. При этом работники, зарплата которых была ниже указанного уровня, формировали порядка 8–9% налоговых поступлений по НДФЛ в консолидированные бюджеты субъектов федерации по итогам 2018 года.

"На сегодняшний день порядок возмещения выпадающих доходов регионов и муниципалитетов неясен. Очевидно, что более всего от снижения размера поступлений по НДФЛ потеряют субъекты, в которых существенная доля работников имеют низкий уровень оплаты труда", - говорится в обзоре АКРА. По данным Росстата за апрель 2019 года, в 26 субъектах РФ более 40% граждан имели заработную плату не более двух МРОТ. В Республике Калмыкия и регионах Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) доля таких граждан превышает 50% работающего населения. Для некоторых бюджетов снижение поступлений по НДФЛ может быть критичным. В частности Ингушетия может потерять 18% собственных доходов консолидированного бюджета. Среди регионов, которые могут потерять более 10% доходов: Чечня (17%), Дагестан (15%), Карачаево-Черкессия (14%), Северная Осетия (13%), Кабардино-Балкария (12%), Ивановская область (11%), Орловская область (10%), Марий Эл (10%), Республика Алтай (10%) и Псковская область (10%).

"В абсолютном выражении наиболее значительные бюджетные потери от предлагаемой инициативы понесут густонаселенныес невысоким средним уровнем оплаты труда; в случае с Москвой и Московской областью причиной станет лишь очень большая численность работающего населения. При этом стоит отметить, что во всех этих субъектах объем выпадающих доходов по НДФЛ в среднем не превысит 3–4% их консолидированных ННД", - говорится в обзоре АКРА. В десятку регионов, у которых бюджетные потери будут наиболее значительными в абсолютном выражении, входят: Краснодарский край, Ростовская область, Московская область, Москва, Татарстан, Челябинская область, Нижегородская область, Свердловская область, Самарская область, Саратовская область.