НПФ столкнулись с новым препятствием при проведении переходной кампании

15 января. FINMARKET.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в этом году столкнулись с новым препятствием при проведении переходной кампании, пишет "Коммерсант" . С этого года действует новая типовая форма договора об обязательном пенсионном страховании (ОПС) междуи клиентом. В конце декабря 2019 года она была утверждена соответствующим указанием ЦБ. В прежней форме договор от лица НПФ подписывало "уполномоченное должностное лицо". Причем не только сотрудник фонда, но и любой агент (клерк банка, сотрудник страховой компании или пенсионного брокера), которому НПФ выдал соответствующую доверенность. Согласно новой типовой форме договора, подпись под ним со стороны НПФ должна ставиться "единоличным исполнительным органом фонда", которым в подавляющем большинстве случаев является гендиректор.

Согласно действующим правилам перевода пенсионных накоплений в НПФ, договор подписывается с клиентом в трех экземплярах. Один из них отправляется в Пенсионный фонд России (ПФР) в течение месяца с момента его заключения. ПФР в первом квартале следующего года на основе этого договора и также поступившего от гражданина заявления принимает решение о переводе пенсионных накоплений.

Обязательство подписывать договор об ОПС "исключительно" единоличным исполнительным органом НПФ в прошлом году содержалось в меморандуме Ассоциации НПФ (АНПФ), реализация которого предполагала значительное ограничение переходных кампаний. Однако он не был принят, поскольку не все НПФ были готовы присоединиться к нему. Некоторые участники рынка жаловались, что это предложение АНПФ значительно осложнит массовое привлечение новых клиентов, поскольку заставит гендиректора лично подписывать сотни тысяч собранных договоров (например, в переходной кампании 2018 года были переведены средства свыше 1,5 млн человек).

Между тем потенциал нынешней переходной кампании как никогда высок - в этом году без штрафных санкций в виде потери инвестдохода могут перевести пенсионные накопления более 30 млн "молчунов" и клиентов управляющих компаний, ранее никуда не переходивших из ПФР. Не потеряют деньги и клиенты НПФ, которые пришли в фонды до 2011 года включительно и с тех пор не изменяли своему выбору (почти 11 млн человек являлись клиентами частных фондов на конец первого квартала 2011 года).