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15 января 2020 года 08:29
Средний размер автокредита перевалил за 1 млн рублей
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Антон Тушин\ТАСС
15 января. FINMARKET.RU - Впервые в России средняя сумма автокредита перевалила за 1 млн рублей, однако пока это произошло только в Москве. За пять лет цены на новые транспортные средства выросли на 76%, свидетельствуют данные "Автостата". При этом средняя сумма автокредита в Москве с 2015 года увеличилась на 45%, до 1 млн рублей, а в регионах - на 49%, до 761 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании БКИ "Эквифакс" по результатам 11 месяцев 2019 года, с которым ознакомились "Известия". Разница в размере ссуды на приобретение транспортного средства между столицей и субъектами уже на протяжении четырех лет остается в диапазоне 31-37%, следует из изученных "Известиями" данных. Средний чек автокредита в регионах может превысить 1 млн рублей в конце 2021 - начале 2022 года, считает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Причина кроется в господдержке - это важный фактор, также определяющий размер займа на покупку машины. В 2019 году подпадающие под действие льгот легковушки стоили близко к 1 млн рублей, указал Антон Покатович. По словам эксперта, новые транспортные средства в пределах этой суммы представлены моделями, произведенными в России. Зачастую они не удовлетворяют требованиям покупателей, поэтому некоторые вынуждены приобретать более дорогие иномарки, цена на них выше из-за отсутствия государственных субсидий. По этой причине гражданам требуются автокредиты на сумму больше миллиона рублей, добавил эксперт. Средний размер автокредитов в регионах достигнет 1 млн рублей в перспективе пяти лет, оценил для "Известий" перспективы главный экономист ПФ "Капитал" Евгений Надоршин. "Ситуация на рынке снова ухудшилась - сейчас продажи снижаются. Причин для улучшения тенденций пока немного. Для нынешнего уровня доходов не нужно больше машин. При этом активно развиваются каршеринг и службы такси, которые понижают спрос на личные авто. В таких условиях производители не смогут бесконечно повышать цены", - указал он.
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