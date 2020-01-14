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14 января 2020 года 11:14
Каждый пятый взрослый россиянин не пользуется Интернетом
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Сергей Савостьянов\ТАСС
14 января. FINMARKET.RU - В 2019 году взрослая аудитория Интернета в России увеличилась на 3,7% - с 91 млн до 94,4 млн человек. Тем не менее, каждый пятый взрослый житель страны (20,2%), а это более 24 млн человек по-прежнему не пользуется Интернетом, свидетельствуют данные всероссийского опроса GfK. Почти половина (48,4%) тех, кто не пользуется Интернетом, говорят, что использование Интернета их не интересует, либо у них нет необходимости в его использовании - в 2018 году такой ответ дали почти 55% респондентов. Не умеют пользоваться Интернетом 35,7% "неподключенных" участников опроса. Наконец, отсутствие компьютера, ноутбука или смартфона в качестве причины неиспользования Интернета назвали 14,1% респондентов, не использующих Интернет, что на 3 процентных пункта больше, чем в 2018 году. Принципиально не пользуются Интернетом лишь 1,6% из 24 миллионов не пользующихся интернетом, а высокая стоимость трафика или дороговизна доступа к сети стала причиной не использовать интернет для 5,3% взрослых участников опроса GfK, не подключенных к Интернету. "Сама по себе группа тех, кто не пользуется Интернетом, сокращается, и среди них остаются, как правило, те, у кого возникают проблемы с техникой - или они не умеют пользоваться Интернетом, или у них нет компьютера или смартфона", - комментирует Петр Залесский, директор по работе с клиентами департамента POS Solutions GfK Rus, чьи слова приводятся в сообщении.
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Ключевые слова: Россия, интернет, пользователи
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