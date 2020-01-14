В России могут отменить плановые проверки гастарбайтеров

14 января. FINMARKET.RU - Предприятия, привлекающие на работу мигрантов, предложили освободить от плановых проверок. Поправки, предусматривающие отказ от проведения плановых проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц при осуществлении федерального государственного контроля в сфере миграции, МВД должно предоставить уже в июне. Об этом говорится в плане законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Согласно ему, в сентябре документ планируется внести на рассмотрение Госдумы. Как полагают в кабмине, эта мера будет способствовать экономическому росту страны и укладываться в параметры "регуляторной гильотины", пишут "Известия".

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Перечень сфер и органов власти, участвующих в реализации механизма "гильотины", премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил летом прошлого года. Министерству внутренних дел, в частности, было поручено в первоочередном порядке применить ее к контролю в сферах безопасности дорожного движения, антитеррористической защищенности и миграции.

Любое послабление при проверках бизнеса всегда приветствуется, потому что из-за них предприниматели несут очень большие издержки, отметили в "Деловой России". Там подчеркнули, что проверки проводятся не только в сфере миграции и когда несколько подразделений предприятия одновременно готовят отчеты для правоохранительных органов, это нередко оборачивается потерей и времени, и денег.

По мнению главы "Опоры России" Александра Калинина, сокращение численности населения трудоспособного возраста может оказаться трендом ближайших 10 лет, а рабочие кадры нужны стране сейчас. "Естественно, бизнес пытается заполнить эти места за счет мигрантов. Но сегодня для их трудоустройства в РФ есть серьезные сложности. Чтобы получить документы на рабочую визу, они должны сдать экзамены по русскому языку и на знание Конституции. Мы же не говорим, что их не надо проверять вообще - есть достаточно других оснований для проверок. Мы не понимаем, почему они должны быть плановыми", - отметил представитель бизнес-сообщества.

Первый зампред фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев также считает, что бизнес нуждается в послаблениях. "Есть общая позиция по снижению проверок и контроля бизнеса, и она, безусловно, оправданна, так как сегодня административный контроль за предпринимателями чрезмерен. С этим связано и появление "регуляторной гильотины", и другие решения. Но, с другой стороны, тема миграции очень чувствительная", - пояснил "Известиям" парламентарий.

А вот в "Справедливой России" к инициативе кабмина сразу отнеслись отрицательно. - Миграционное законодательство становится всё более и более либеральным, в этом заинтересован бизнес и диаспоры. Но это плохо - к нам приезжает всё больше неквалифицированных кадров, а в стране нарушается религиозный баланс. Все-таки нужно думать не только о бизнесе, но и об интересах страны в целом, - заявил "Известиям" первый зампред фракции Михаил Емельянов.