Девелоперы выводят на рынок меньше жилья

14 января. FINMARKET.RU - За 2019 год на рынок жилой недвижимости Москвы было выведено 68 новых жилых и апартаментных комплексов - это на 24% меньше аналогичного показателя 2018 года. Тогда стартовали 90 новых проектов, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Метриума".

В прошлом году самым заметным стало падение в премиальном сегменте, где было всего десять проектов,- это в два раза меньше, чем в 2018 году. На рынке массового жилья активность упала на 26% (началось23 комплексов). В бизнес-классе появились 27 новых проектов - это на 16% меньше, чем в 2018 году. Похожие данные приводят и в "Азбуке жилья", где сообщили, что в 2019-м на рынок было выведено 35,6 тыс. новых лотов - это на 30% ниже, чем годом ранее. Относительно 2017 года падение оказалось не таким заметным - тогда первичный рынок пополнился 39 тыс. лотов. В ЦИАН указывают, что суммарно в реализацию в Москве в прошлом году вышли 4,4 млн кв. м против 6,4 млн кв. м в 2018 году.

Ключевой причиной резкого сокращения девелоперской активности аналитики "Метриума" называют реформу долевого строительства: летом 2019 года завершился переход отрасли на проектное финансирование, по нормам которого должны реализовываться все новые проекты. Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко соглашается, что многие участники рынка выбрали выжидательную стратегию: "Не исключено, что ряд застройщиков сейчас наращивают собственную ликвидность за счет реализуемых проектов, тем самым планируя снижать объем необходимого проектного финансирования для будущих строек".

Эксперт добавляет, что с московского рынка массового жилья девелоперов сейчас активно отпугивает реализуемая мэрией программа реновации, предполагающая ввод большого объема недвижимости.

Падение девелоперской активности уже привело к снижению объема предложения. Гендиректор "Азбуки жилья" Владимир Каширцев ждет дальнейшего снижения девелоперской активности и в этом году.