Какие автомобили получат госскидку в 2020 году

13 января. FINMARKET.RU - С начала 2020 года Минпромторг России продлил финансирование программ стимулирование спроса "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Правда, в этом году на эти цели зарезервировано вдвое меньше денег, чем в 2019 году: 5 млрд руб. против 9,4 млрд руб. В прошлом году этими программами воспользовались 100 тыс. покупателей, а выделенных средств хватило лишь до октября. Соответственно ожидается, что при аналогичном спросе на господдержку в этом году денег хватит максимум до мая, пишут "Известия".

По условиям госпрограмм совершеннолетние граждане России имеют право получить скидку в размере 10% от стоимости нового автомобиля, деньги начисляются исключительно банкам как первоначальный взнос клиента по автокредиту. Скидка дается либо тем, кто впервые регистрирует автомобиль на себя ("Первый автомобиль"), либо семейным гражданам при наличии двух или более детей ("Семейный автомобиль"). Купить в рамках субсидии можно только новую машину, произведенную на территории России, стоимость которой не превышает 1 млн руб.

Бонус в 10% на все своипредоставят компании "АвтоВАЗ", УАЗ и Datsun, на неполный модельный ряд - Renault, Nissan, Skoda, Volkswagen, Kia, Hyundai. Однако сегодня всё меньше автомобилей могут удержать стоимость до 1 млн руб. из-за постоянно растущих налогов и сборов.

"Мы традиционно планируем участие в программах с моделями Nissan Terrano и Datsun, так как, к сожалению, только они отвечают требованиям программ по максимальной стоимости до 1 млн руб. На наш взгляд, это ограничение уже не является актуальным, поскольку за время существования программ все бренды увеличили стоимость автомобилей в связи с ростом налоговой нагрузки, возможность выбора нового автомобиля в рамках программы для потребителя существенно сократилась. Мы считаем, что планка по стоимости автомобилей должна быть поднята до 1,8 млн рублей, что позволило бы включить новые более современные и комфортабельные автомобили, а также поддержать локальное производство, - заметил "Известиям" директор по связям с общественностью Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

В компании Kia также поддерживают коллег из Nissan в пожелании повысить максимальный порог участвующих в программе автомобилей.

Кроме того, начиная с января 2020 года появились новые требования к автомобилям, участвующим в программах "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", - уровень локализации должен достигать не менее 1400 баллов в соответствии с постановлением № 719, устанавливающим балльную систему локализации автокомпонентов. В следующем году ситуация может усложниться, поскольку локализационные требования для легковых автомобилей повышаются до 1,9 тыс. баллов, а в 2020 году - до 2,3 тыс. баллов.