На обслуживание кредитов четверть заемщиков отдают 80% своих доходов

13 января. FINMARKET.RU - Около четверти российских заемщиков отдают банкам на обслуживание кредитов 80% доходов, следует из обзора рейтингового агентства Fitch. В Банке России признают, что долговая нагрузка на людей высока, пишет "Российская газета"

С октября 2019 года ЦБ обязал банки при выдаче потребкредита свыше 10 тыс. рублей рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщика. Это соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента.

В обзоре Fitch говорится, что по регулированию, введенному с 1 октября, в категорию заемщиков с ПДН выше 80% теперь попадают больше граждан по сравнению с тем, когда банки сами определяли ПДН, и гораздо меньше - под категорию "ПДН ниже 30%". Таким образом, четверть заемщиков, отдающих 80% доходов на обслуживание кредитов, - значение, рассчитанное по консервативной регуляторной модели. По оценке самих банков, ПДН больше 80% менее чем у 10% заемщиков. По модели ЦБ в категорию "ПДН ниже 30%" попадают только 20% заемщиков, по модели банков - почти 40%.

По мнению аналитиков Fitch, разница в распределении заемщиков отражает требование к банкам включать при расчете регулятивного ПДН только официально подтвержденный доход (или, если подтверждение недоступно, установленные альтернативные оценки, причем достаточно консервативные). При этом ПДН, который банки рассчитывают для целей выдачи кредитов, как правило, включает и прочий доход, основанный на оценках или интервью заемщиков. Такая разница часто является существенной. Банки обсуждают с ЦБ более гибкий подход к расчету ПДН заемщика и в среднесрочной перспективе могут начать использовать альтернативные источники для оценки дохода, считают аналитики Fitch.

Некоторое ослабление качества розничных кредитов в последние месяцы привело к ужесточению стандартов новых выдач. По мнению аналитиков Fitch, это основная причина небольшого замедления роста розничного кредитования в банковском секторе во 2-м полугодии 2019 года. Так, рост необеспеченного розничного кредитования замедлился до 1,3% в октябре по сравнению с 1,7% в сентябре, говорится в обзоре.

Эксперты не исключают введения дополнительных мер по сдерживанию потребкредитования.