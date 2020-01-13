Кафе стали лидерами спроса в новогодние праздники

13 января. FINMARKET.RU - Во время новогодних каникул россияне активно посещали заведения общепита. Лучшую динамику показалибыстрого питания: с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года средний чек там по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4%, составив 330 рублей. Продажи увеличилась еще больше - на 8%, пишут "Известия", ссылаясь на данные оператора фискальных данных "Такском". Компания обработала 17 млрд чеков, которые поступили с онлайн-касс российских магазинов.

Также в праздничный период увеличился средний чек граждан в кофейнях - до 472 рублей, что на 5% выше предыдущего аналогичного сезона. Но продажи росли чуть медленнее - на 4%. В кафе средний чек был выше - 670 рублей (+4,3%), но рост продаж был незначительным - 1,2%. А в ресторанах продажи упали на 2%, хотя средний чек вырос на 1,6% - до 1,6 тыс. рублей.

Данные оператора фискальных данных "Платформа ОФД" подтверждают эту тенденцию, сказали "Известиям" в пресс-службе компании. По ее данным, с 1 по 7 января 2020 года число покупок в столовых и кафе выросло на 11%, а в фастфуде - на 10%. Это самая существенная динамика среди других каналов продаж, отметили представители оператора. Так, к примеру, число покупок в супермаркетах выросло на 6%, а в магазинах у дома - на 3%.

В компании "Известиям" отметили, что российский потребитель рационально подходит к своим тратам, поэтому средний чек растет медленно, а рост в продажах обеспечен в основном за счет жителей крупных городов.

"Индустрия в мегаполисах активно развивается, появляются новые демократичные форматы заведений, более интересные меню. Это привлекает большее число гостей, которые выбирают времяпровождение вне дома", - подчеркнул генеральный директор IT-компании "Платформа ОФД" Алексей Баров.

Гендиректор консалтинговой компании для рестораторов Restcon Елена Перепилица сказала "Известиям", что повышенный интерес граждан к фастфуду обусловлен несколькими причинами. Во-первых, это одно из самых доступных развлечений, так как максимальный средний чек составляет 500 рублей и практически каждый может себе это позволить. Во-вторых, привычки граждан в крупных городах изменились: для встреч чаще выбирается нейтральная территория, например, кафе, чем походы в гости друг к другу.

Информацию подтвердили и в крупнейших банках РФ. По их оценке, россияне в целом увеличили свои траты в недорогих кафе, супермаркетах и кинотеатрах. В первые дни 2020 года также значительно выросли продажи лотерейных билетов - более чем в два раза по сравнению с 2019 годом.