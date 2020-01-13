СП: реализация нацпроекта "Экология" осуществляется с недостатками

13 января. FINMARKET.RU - Счетная палата России, представляя промежуточные итоги мониторинга мероприятий национальных проектов, раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта "Экология". Причемкритикует МПР фактически по каждому пункту нацпроекта, отмечая, что в паспорте НП "Экология" не отражен его вклад в достижение национальных целей развития, сама реализация нацпроекта осуществляется с недостатками, а сроки реализации мероприятий во многих случаях не выполняются.

В своем докладе Счетная палата подчеркивает недостаточность охвата современных экологических проблем соответствующим нацпроектом: "Национальным проектом не охвачены вопросы, связанные с изменением климата, утилизацией отходов производства, медицинских и биологических отходов, восстановлением качества почв, в том числе загрязненных нефтепродуктами, пестицидами и иными стойкими загрязнителями".

Как отмечает СП, сложившаяся в РФ экологическая ситуация показывает на недостаточность принимаемых мер по обеспечению экологически ориентированного роста экономики.

Исполнение бюджетных назначений по нацпроекту "Экология" является крайне низким и составляет 15,413 млрд рублей, или 27,1% от предусмотренных сводной бюджетной росписью в размере 56,909 млрд рублей по состоянию на 1 ноября 2019 года.

При этом подчеркивается и отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств, без которых цели федерального проекта могут быть не достигнуты. Оценка потенциальной возможности привлечения внебюджетных средств является затруднительной. При этом их доля составляет 79,8% от общего объема расходов НП "Экология", говорится в докладе.

В состав нацпроекта "Экология" включены 11 федеральных проектов. Наибольший территориальный охват имеют такие федеральные проекты, как "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Чистая вода", "Сохранение уникальных водных объектов" и "Сохранение лесов".

Так, например, цель проекта "Чистая вода" не направлена на повышение качества питьевой воды для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения, а цели проекта "Чистый воздух" могут быть не достигнуты даже при выполнении его целевых показателей.

Особое внимание Счетная палата уделяет проблеме утилизации отходов: "Объем коммунальных отходов увеличивается такими темпами, что уже через 6 лет не останется полигонов для их размещения, а в отдельных субъектах это произойдет намного раньше". Но в материалах паспорта федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" отсутствуют мероприятия, учитывающие приоритеты госполитики в сфере обращения с отходами, а также обоснование планируемых результатов и их достаточности для достижения цели и показателей федерального проекта.

Как считают в СП, параметры создания мощностей по переработке твердых коммунальных отходов (ТКО), установленные в рамках нацпроекта "Экология", не приведут к улучшению ситуации с мусорными полигонами в ряде регионов.

Меры, направленные на создание мощностей по обработке и утилизации отходов в целях повышения доли утилизации образуемых отходов до 36% к 2024 году в отдельных регионах, недостаточны. Так, в 7 из 10 субъектов РФ, остаточная емкость полигонов которых будет исчерпана в ближайшее время, критичная ситуация с местами захоронения отходов не изменится.

К регионам, в которых ситуация с мусорными полигонами может остаться критической, аудиторы отнесли Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Мордовию, Ленинградскую и Московскую области.

Как отмечают аудиторы, не учтены необходимые мероприятия, направленные на решение задачи по формированию комплексной системы обращения с ТКО, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления. В связи с этим, считают в СП, "существует вероятность недостижения цели по созданию эффективной системы обращения с ТКО".

В частности, не предусмотрены меры и целевые показатели по стимулированию раздельного сбора мусора, что препятствует эффективной работе предприятий по переработке отходов.

В СП также напомнили, что в связи с наличием в отдельных регионах дефицита мест для захоронения ТКО законодательно было разрешено до 2023 года размещать мусор на нелицензированных объектах. "Вместе с тем Минприроды России не выполнено поручение заседания рабочей группы Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в части определения до 1 июня 2019 года мест расположения 20 пилотных объектов размещения ТКО (полигонов) в целях начала строительства (модернизации) комплексов по обработке и утилизации ТКО", - заключили в ведомстве.