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13 января 2020 года 09:09
Недобросовестные компании не смогут претендовать на уменьшение налогов
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Виталий Белоусов/ТАСС
13 января. FINMARKET.RU - Минфин РФ полагает, что компания, необоснованно получившая налоговую выгоду, например вычет по НДС, не может рассчитывать на пересчет всех ее налогов, пишут"Ведомости" со ссылкой на письмо финансового ведомства. По данным газеты, письмо с такими разъяснениями Минфин направил в Федеральную налоговую службу (ФНС). В нем содержится позиция министерства по поводу применения появившейся в августе 2017 года в Налоговом кодексе (НК) РФ статьи 54.1, которая описывает признаки недобросовестного поведения бизнеса. Компания не может претендовать на уменьшение налогов, если действовала недобросовестно, пусть даже у сделки была экономическая цель и она действительно состоялась, говорится в письме Минфина. По мнению министерства, статья 54.1 НК РФ не предусматривает "учета расходов при исчислении налога на прибыль" компаний, которые злоупотребили правами, и устанавливает единое для всех налогов регулирование. До появления статьи 54.1 НК РФ практика была иной и основывалась на позиции пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ 2006 года, в котором говорилось о необходимости исходить из подлинного экономического содержания операций. В результате суды требовали от налоговиков проводить реконструкцию налоговых обязательств. Ее суть заключалась в том, что при выявлении неправомерной налоговой оптимизации в цепочке сделок вся она не объявляется незаконной, доначисление налогов производится так, как если бы порочного звена в ней не было.
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