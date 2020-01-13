Недобросовестные компании не смогут претендовать на уменьшение налогов

13 января. FINMARKET.RU -РФ полагает, что компания, необоснованно получившая налоговую выгоду, напримерпо НДС, не может рассчитывать на пересчет всех ее налогов, пишут "Ведомости" со ссылкой на письмо финансового ведомства.

По данным газеты, письмо с такими разъяснениями Минфин направил в Федеральную налоговую службу (ФНС). В нем содержится позиция министерства по поводу применения появившейся в августе 2017 года в Налоговом кодексе (НК) РФ статьи 54.1, которая описывает признаки недобросовестного поведения бизнеса.

Компания не может претендовать на уменьшение налогов, если действовала недобросовестно, пусть даже у сделки была экономическая цель и она действительно состоялась, говорится в письме Минфина. По мнению министерства, статья 54.1 НК РФ не предусматривает "учета расходов при исчислении налога на прибыль" компаний, которые злоупотребили правами, и устанавливает единое для всех налогов регулирование.

До появления статьи 54.1 НК РФ практика была иной и основывалась на позиции пленума Высшего арбитражного суда (ВАС) РФ 2006 года, в котором говорилось о необходимости исходить из подлинного экономического содержания операций. В результате суды требовали от налоговиков проводить реконструкцию налоговых обязательств. Ее суть заключалась в том, что при выявлении неправомерной налоговой оптимизации в цепочке сделок вся она не объявляется незаконной, доначисление налогов производится так, как если бы порочного звена в ней не было.