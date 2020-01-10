Росстат подтвердил оценку инфляции за 2019 год на уровне 3%

Росстат подтвердил оценку по инфляции за 2019 год на уровне 3%. Это второй показатель за новую историю России с точки зрения минимального роста цен. Сохранена также оценка роста цен за декабрь - 0,4%

10 января. FINMARKET.RU - Росстат подтвердил оценку по инфляции в России в 2019 году на уровне 3,0%. Предварительные данные были опубликованы 31 декабря.

Оценка роста потребительских цен за декабрь также сохранена на уровне 0,4%.ускорилась после 0,3% в ноябре, 0,1% - в октябре, снижения на 0,2% в сентябре и в августе, роста на 0,2% в июле, нулевой инфляции в июне, трех месяцев подряд инфляции по 0,3% (в мае, апреле и марте).

Согласно данным Федеральной службы госстатистики, продовольственные товары в декабре 2019 года подорожали на 0,7%, непродовольственные товары - на 0,1%, услуги - на 0,2%. Цены на продовольственные товары за 2019 год выросли на 2,6%, на непродовольственные - на 3%. Услуги стали дороже на 3,8%.

В 24-х субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) потребительские товары и услуги подорожали на 0,5% и более. В наибольшей степени в Республике Коми - на 0,7% в связи с ростом цен на услуги на 1,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,3% и 0,4% соответственно (с начала года - прирост цен составил 3,4% и 3,0% соответственно).

Показатель 2019 года стал вторым показателем за новую историю с точки зрения минимального роста цен.

В 2018 году инфляция составила 4,3%, в 2017 году - 2,5% - минимальная за всю новейшую историю России. В 2016 году инфляция равнялась 5,4%, в 2015 году рост цен составил 12,9%, в 2014 году - 11,4%, в 2013 году - 6,5%, в 2012 году - 6,6%, в 2011 году - 6,1%.

Инфляция в декабре 2019 года совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в конце декабря, также равнялся 0,4%.

Рост цен по итогам 2019 года попал в последний прогноз ЦБ (2,9-3,2%), но оказался существенно ниже таргета (4,0%). Минэкономразвития также ожидало инфляцию в РФ по итогам года на уровне 3-3,1%.

При этом рост цен в 2019 году оказался значительно ниже первоначальных прогнозов, сделанных в конце 2018 года.

Минэкономразвития в 2020 году ожидает инфляцию также на уровне 3,0%. При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин в середине декабря говорил, что в 1-м квартале 2020 году годовая инфляция может уйти ниже 2,5%, а по итогам 2020 году есть риски, что окажется ниже базового прогноза в 3%.

"Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии (3,0%). Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 году 3,8%, сейчас ожидаем 3,0-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в первом квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования, и инфляции просто неоткуда взяться", - сказал министр.

Консенсус-прогноз аналитиков, подготовленный "Интерфаксом" в конце декабря, по инфляции на 2020 год равнялся 3,6%.

Цены на бензин в декабре не изменились, за год выросли на 1,9%. Таким образом, рост потребительских цен на бензин в РФ за год оказался в 1,6 раза ниже инфляции.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за декабрь текущего года также не изменились, за год удорожание составило 4,3%.

В декабре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на пшено - на 4,2%. Снижение цен на него отмечалось в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации. Одновременно среди крупяных изделий заметно подорожала гречневая крупа - на 5,4%. В целом на крупу и бобовые цены в декабре выросли на 1%, за год - на 15,2%.

Снизились цены на отдельные виды фруктов и цитрусовых. Так, апельсины стали дешевле на 2,8%, бананы - на 1,7%, лимоны - на 1,4%. В то же время выросли цены на такие виды плодоовощной продукции, как огурцы свежие - на 27,6%, помидоры - на 11,0%, виноград - на 5,4%, чеснок - на 4,0%. За декабрь плодоовощная продукция подорожала на 3,8%, при этом за минувший год цены на нее снизились на 2%.