Для электрокаров готовят новые льготы

10 января. FINMARKET.RU - Владельцев электромобилей могут пустить на выделенные полосы для общественного транспорта, им также хотят разрешить бесплатно парковаться и передвигаться по платным трассам. Такие предложения рассматривают в кабмине, следует из проекта плана-графика стимулирования развития электротранспорта в стране, пишут "Известия", ссылаясь на документ.

Рынок электромобилей активно растет, но их общее количество в России пока мало — около 4,6 тыс., или 0,1% от автопарка. Для того чтобы спрос на такие машины увеличился, необходимо снижать накладные расходы на их ввоз в страну, а также субсидировать покупку — например, путем возврата НДФЛ, полагают эксперты.

В пресс-службе правительства"Известиям" сообщили, что уже получены отзывы на проект от заинтересованных ведомств. Но в графике профильного вице-премьера Дмитрия Козака на ближайшее время пока нет совещаний по этой теме.

В Минпромторге вопросы "Известий" переадресовали в Минэкономразвития. Там отметили, что в настоящее время тема находится на стадии обсуждения.

Минфин выступает против дополнительных льгот автозаводам, говорится в отзыве ведомства, направленном в кабмин в ноябре, на копию которого ссылаются "Известия". В министерстве, в частности, не считают нужным разрабатывать отдельную программу субсидирования для создания производственных мощностей по выпуску электрокаров.

Также в Минфине против предоставления таким предприятиям налоговых льгот. В документе указывается, что в бюджете на 2019–2021 годы уже заложены средства на поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности: 4,6 млрд — на нынешний и 3 млрд рублей — на 2021-й.