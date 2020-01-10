В этом году коротких рабочих недель будет больше

10 января. FINMARKET.RU - В этом году россиян ждет 8 коротких рабочих недель - на 2 больше, чем в 2019 году.

Как уточнили "Российской газете" в Роструде, в текущем году сокращенные недели ждут работников в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре. И первая из них - четверг и пятница 9 и 10 января.

Следующая короткая неделя будет в конце февраля: благодаря Дню защитника Отечества россияне будут работать 4 дня: с 25 по 28 февраля. Понедельник 24 февраля будет выходным, так как праздник 23 февраля выпадает на воскресенье, и день отдыха перенесли.

В марте вторая рабочая неделя также будет 4-дневной в связи с Международным женским днем. Праздник тоже выпадает на воскресенье, в связи с чем выходной день переносится на понедельник 9 марта. И рабочими остаются вторник-пятница с 10 по 13 марта.

Сокращенной будет последняя рабочая неделя апреля перед Праздником Весны и Труда - она продлится с 27 по 30 апреля (с понедельника по четверг). Дальше отдыхаем с 1 по 5 и с 9 по 11 мая. А между ними трудимся 3 дня - с 6 по 8 мая.

Неделя после Дня Победы тоже будет короткой - 9 мая выпало на субботу, поэтому выходной перенесен на понедельник 11 мая, стало быть, работать будем со вторника 12 мая по пятницу 15 мая.

Далее в связи с празднованием Дня России короткая рабочая неделя будет в июне: 12 июня - это пятница, а значит, прежде чем отдохнуть 3 дня, трудиться придется всего 4 дня - с понедельника 8 июня по четверг 11 июня.

Последняя сокращенная рабочая неделя ждет россиян в ноябре. В связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября, который выпадает на среду, неделя будет разделена на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.

В Роструде также напомнили, чтов праздничные дни оплачивается работнику работодателем, поэтому зарплаты из-за выходных уменьшаться не должны.