Российский fashion-рынок упал впервые за несколько лет

10 января. FINMARKET.RU - В 2019 году продажи одежды, обуви и аксессуаров сократились в России на 3–4%, до 2,26–2,29 трлн руб. Продажи падают впервые с 2015 года, когда показатель снизился на 9%, до 2,27 трлн руб. Причина первого за несколько лет падения российского fashion-рынка - снижение доходов населения, рост НДС и инфляция в сочетании с аномально теплыми осенью и началом зимы 2019 года, пишет "Коммерсант", приводя оценки Fashion Consulting Group (FCG) и компаний.

Гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров подтвердил "Ъ" тенденцию рынка. По его оценкам, продажи одежды, обуви и аксессуаров в РФ в 2019 году с учетом трансграничной онлайн-торговли упали на 4%, до 2,5 трлн руб.

По словам партнера Deloitte Егора Метелкина, сокращение продаж на fashion-рынке в деньгах связано прежде всего с падением реальных доходов населения. Гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс связывает отрицательную динамику с падением потребительского спроса, повышением НДС с 18% до 20%, инфляцией, а также ростом долговой нагрузки населения.

Как отмечает Метелкин, потребители продолжают "спускаться вниз по шкале доступности": переходить из среднего сегмента в массовый, из массового — в категорию дискаунтеров и подержанных вещей.

Существенного улучшения ситуации в новом году не ожидается, а аналитики предсказывают рецессию и снижение участниками рынка расходов на развитие, отмечает "Ъ".