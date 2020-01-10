Коллективные инвестиции установили новый рекорд

10 января. FINMARKET.RU - Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций. Предварительные данные Investfunds, которые приводит "Коммерсант", свидетельствуют о том, что как декабрь 2019 года, так и весь год стали самыми успешными для управляющих компаний за всю историю отрасли. За прошлый месяц управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды (ПИФы) более 30 млрд руб.— вдвое больше, чем за целый 2016 год. В целом за год частные инвесторы вложили в открытыесвыше 103 млрд руб., почти на четверть больше рекорда 2018 года. Две трети всех открытых ПИФов обеспечили доход свыше 10%, при этом доход 33 лучших фондов составил 30–50%.

Участники рынка отмечают, что важную роль для достижения рекордов на рынке коллективных инвестиций сыграла возросшая медийная активность самих управляющих компаний, а также государства по информированию населения о преимуществах инвестиций на фондовом рынке.

На фоне падения ставок по вкладам клиенты банков, да и сами банки ищут им альтернативу, которой и стали продукты коллективного управления. В январе из-за сезонного снижения деловой активности притоки в фонды могут замедлиться, но в дальнейшем, при отсутствии внешних шоков,декабря будет обновлен, считают участники рынка.