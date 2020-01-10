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10 января 2020 года 09:15
Коллективные инвестиции установили новый рекорд
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Валерий Шарифулин/ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - Конец 2019 года оказался чрезвычайно успешным для рынка коллективных инвестиций. Предварительные данные Investfunds, которые приводит "Коммерсант", свидетельствуют о том, что как декабрь 2019 года, так и весь год стали самыми успешными для управляющих компаний за всю историю отрасли. За прошлый месяц управляющие компании привлекли в открытые паевые фонды (ПИФы) более 30 млрд руб.— вдвое больше, чем за целый 2016 год. В целом за год частные инвесторы вложили в открытые ПИФы свыше 103 млрд руб., почти на четверть больше рекорда 2018 года. Две трети всех открытых ПИФов обеспечили доход свыше 10%, при этом доход 33 лучших фондов составил 30–50%. Участники рынка отмечают, что важную роль для достижения рекордов на рынке коллективных инвестиций сыграла возросшая медийная активность самих управляющих компаний, а также государства по информированию населения о преимуществах инвестиций на фондовом рынке. На фоне падения ставок по вкладам клиенты банков, да и сами банки ищут им альтернативу, которой и стали продукты коллективного управления. В январе из-за сезонного снижения деловой активности притоки в фонды могут замедлиться, но в дальнейшем, при отсутствии внешних шоков, рекорд декабря будет обновлен, считают участники рынка.
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