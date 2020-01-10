Госкомпании просят воздержаться от продажи непрофильных активов

10 января. FINMARKET.RU - Росимущество просит госкомпании воздержаться от продажи непрофильных активов, следует из декабрьского письма службы в адрес компаний, сообщают "Ведомости". "Рекомендуем советам директоров не принимать решений о продаже активов", – передал представитель Минэкономразвития позицию замминистра Оксаны Тарасенко.

Но это касается только тех госкомпаний, которые попали в план приватизации, отмечает представитель Росимущества. В плане на 2017–2019 гг. было 477 акционерных обществ, в новом на 2020–2022 гг., опубликованном 9 января, – 186. Росимущество направило письмо конкретным акционерным обществам из прогнозного плана приватизации 2017–2019 гг., в рассылку не вошли дочки" госкорпораций, заверил представитель Росимущества.

Теперь задача – обеспечить продажу их акций, чтобы в федеральный бюджет поступило как можно больше денег, пишет Росимущество, цитируемое "Ведомостями". Поэтому не следует сейчас продавать их активы, даже непрофильные. Цель – сохранить стоимость акций компаний, а специальные ситуации, например, если продажа нужна для предотвращения банкротства компании, следует рассматривать отдельно, поясняет Тарасенко. Рекомендации Росимущества должны сохранить целостность имущественного комплекса и активов, не допустить снижения инвестиционной привлекательности, перечисляет представитель Росимущества.

Возможно, Росимущество считает, что после появления нового собственника приватизируемая компания может изменить стратегию и некоторые непрофильные активы станут профильными, рассуждает руководитель группы услуг в области корпоративного управления EY Олег Швырков. Или ведомство может рассчитывать, что корпоративное управление в приватизированной компании усовершенствуется, а новый собственник улучшит процедуры продажи непрофильных активов – с точки зрения их прозрачности и конкурентности, полагает он.