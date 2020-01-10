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10 января 2020 года 08:30
За превышение стоимости услуг ЖКХ предлагают штрафовать
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Александр Щербак/ТАСС
10 января. FINMARKET.RU - Правительство предлагает штрафовать ресурсоснабжающие организации за превышение стоимости услуг ЖКХ. Такую поправку в статью 157 Жилищного кодекса РФ кабмин внесет на рассмотрение парламента в сентябре. Законопроект готовы подержать как в профильном комитете Госдумы, так и во всех фракциях. Депутаты считают, что проблема завышенных цен на услуги ЖКХ очень актуальна для многих российских регионов, пишут "Известия". Законопроект поручено подготовить Минстрою, который представит его в кабмин уже в марте этого года, а в сентябре в соответствии с планом законопроектной деятельности правительства он будет внесен в Госдуму. В настоящее время отдельной строчки штрафов для ресурсоснабжающих организаций в Кодексе не установлено "Для ресурсоснабжающих организаций устанавливать штрафы можно совершенно спокойно, — поддержала кабмин глава профильного комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. — Если они завышают стоимость, страдают в первую очередь граждане. Тем более сейчас население может напрямую заключать с ними договоры, минуя управляющие компании". Однако эксперты считают, что одним законопроектом ситуацию в отрасли ЖКХ не исправить. "На фоне стагнации доходов граждан, конечно, это очень серьезная проблема. Но газ, железо для труб, специальная техника — из-за инфляции всё каждый год дорожает. Поэтому стоимость услуг ЖКХ повышается. Хотя, на мой взгляд, основная причина их удорожания это низкая эффективность самой отрасли, которая была полностью брошена в 1990-е годы", — пояснил "Известиям" член рабочей группы ОНФ по качеству жизни Арсений Беленький. По его словам, сегодня в сфере ЖКХ Россия на 70% пользуется наследием СССР, а любая модернизация этой сферы требует либо государственных, либо частных вложений.
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