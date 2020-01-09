Курортный сбор принес регионам почти 900 млн рублей

9 января. FINMARKET.RU - С момента введения в Ставропольском, Алтайском и Краснодарском краях курортного сбора (с мая 2018 г. по конец декабря 2019 г.) регионы заработали 864 млн рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе министерства по делам Северного Кавказа (Минкавказа).

Там отметили, что эксперимент показывает положительные результаты, а поступающие на счета фондов развития курортной инфраструктуры средства направляются на строительство и ремонт лечебно-оздоровительных, социально-культурных и спортивных объектов. В их число входят городские улицы, парки, леса и терренкуры, добавили в пресс-службе. Среди регионов лидером по объему поступлений стал Ставропольский край. На него пришлось 276 млн рублей.

Ранее глава Минкавказа Сергей Чеботарёв также отмечал, что отказов от уплаты курортного сбора всё меньше: если в 2018 году их было около 3%, то в 2019 г. - менее 1%.

В пресс-службах губернаторов регионов, где действует курортный платеж, "Известиям" сообщили, что приток туристов за последние годы увеличился.

С 2021 года к указанным регионам присоединится Крым.

Между тем профессор РАНХиГС Галина Дехтярь считает, что взимание платы с путешественников мешает развитию внутреннего и въездного туризма. По ее мнению, курортный сбор следует оставить для иностранных граждан, как принято в ряде стран, например, в Греции.

А профессор РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова отмечает, что платеж снижает турпоток примерно на 5-8%. Эксперимент более чем за 1,5 года не показал фактических результатов, а собранные средства не решают крупные инфраструктурные вопросы на местах.

Как считает президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько, большую угрозу для сферы гостеприимства представляют планы Минфина по включению с 2021 года курортного сбора в НК. Таким образом, в дополнение к прошлогоднему увеличению НДС с 18% до 20% планируется ввести еще один оборотный налог на услуги размещения.

Наряду с экспертами за уход от взимания курортного сбора выступили и ряд депутатов Госдумы. Так, парламентарии от "Справедливой России" разработали законопроект об отмене курортного сбора в 2020 году.