МФО наращивают объем заимствований

9 января. FINMARKET.RU - По итогам 2019 года микрофинансовые организации (МФО) взяли в долг на четверть больше средств, чем годом ранее. Компании планируют и в текущем году наращивать объем заимствований, пишет "Коммерсант".

Объем выдачи микрозаймов физлицам по итогам 2019 года вырос на 21%, свидетельствуют данные аналитического центра МФК "Займер". Столь существенный рост, особенно с учетом существенного снижения доходности после ограничения процентной ставки по займам, введенного в прошлом году, обусловлен активным расширением масштабов бизнеса компаний, говорится в исследовании. Так, за 9 месяцев 2019 годабыло привлечено на 20,3% средств больше, чем за аналогичный период предыдущего года. За 9 месяцев 2018 года произошло падение на 10,7%, за весь 2018 год - на 13%. Учитывая крупные размещения облигаций, прошедшие в четвертом квартале прошлого года, по итогам года можно ожидать, что прирост сохранится в пределах 25-27%, что соответствует примерно 67,5-68,5 млрд руб., отмечают аналитики. По словам гендиректора МФК "Займер" Романа Макарова, отрицательные итоги 2018 года с точки зрения привлечения инвестиций были связаны с исключением из реестра нескольких значимых игроков.

Вместе с тем падает значимость привлечения средств от физлиц и ИП, не являющихся учредителями МФО. И если в 2017 году доля их вложений составляла 17,3% от общего объема, то в 2018 году она снизилась до 13,1%, а за 9 месяцев 2019 года - до 12,0%. Место частных инвесторов (которые предпочитают вложения в долговые бумаги МФО) в прошлом году заняли вложения юрлиц, банков и займы от собственников. Займы от юрлиц, по мнению аналитиков компании, это в первую очередь деньги, привлеченные от холдинговых структур, владеющих МФО. Активизируют кредитование МФО и банки на фоне замедления потребкредитования. "В 2019 году, по нашим оценкам, банки выдали МФО кредитов примерно на 17-18 млрд руб., против 13,5 млрд руб. в 2018 году",- отмечает Макаров.

По оценке МФК "Займер", в 2020 году прирост объема привлеченных средств может составить около 20% (80 млрд руб.). Существенного роста доли частных инвесторов не ожидается, пул опытных инвесторов в МФО уже сформирован. Также будет наблюдаться рост интереса со стороны банков: кредитование крупных финансово-устойчивых игроков рынка является для них одним из немногих способов разместить деньги с хорошей доходностью.