Россияне стали реже покупать новые смартфоны

9 января. FINMARKET.RU - Срок замены старых смартфонов на новые в России вырос, рассказали сотрудники нескольких розничных сетей "Известиям" . К концу 2019 года он составил 36 месяцев, то есть сейчас в тираж выходят, купленные в 2016 году, посчитала МТС. Год назад цикл обновления смартфонов составлял 24 месяца, рассказывает представитель МТС Алексей Меркутов.

О росте срока замены смартфонов до трех лет говорит и сотрудник одного из конкурентов оператора. Представитель одного из ритейлеров также отмечает, что "умные" телефоны стали служить на 6-10 месяцев дольше, правда, называет другой общий срок - свыше 20 месяцев.

С выводами ритейлеров и операторов согласен гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Срок службы смартфонов действительно заметно вырос и близок к трем годам, подтверждает эксперт.

Цены на новые модели растут из года в год, чего нельзя сказать о доходах их покупателей, отмечает Денис Кусков. После кризиса 2014 года люди стали всё чаще покупать аппараты впрок, с тем расчетом, чтобы они оставались функциональными и актуальными как можно дольше, отмечает он. Поэтому возникает парадоксальная ситуация: люди экономят, реже приобретая смартфоны, но при этом, всё-таки добравшись до магазина, выбирают всё более дорогие модели, говорит эксперт. Также, по его словам, удлинению цикла замены смартфонов способствует рост надежности и качества аппаратов, в частности, относительно доступных китайских моделей.

Клиенты покупают более дорогие смартфоны и пользуются ими несколько лет, подтверждает представитель Tele2 Дарья Колесникова. Исключение составляют поклонники премиальных брендов, которые приобретают каждый новый релиз устройства вне зависимости от состояния имеющегося, отмечает она. Клиенты реже обновляют смартфоны в том числе потому, чтообходится им дороже - например, в рознице Tele2 средний чек c января по октябрь увеличился на 28%.

Правда, темпы роста падают не во всех сегментах рынка. Продажи моделей в ценовой категории 10-20 тыс. рублей за год выросли на 10% в штуках и 25% в деньгах, рассказывает представитель "М.Видео-Эльдорадо" Валерия Андреева. На 25 и 30% в этом году увеличились продажи флагманских смартфонов дороже 50 тыс. рублей, говорит она. Позитивной динамике сегмента флагманских смартфонов способствуют и доступные программы рассрочки и обмена старых устройств на новые, отмечает Валерия Андреева.

Темпы роста российского рынка смартфонов будут близки к нулю и в 2020 году, полагает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Одна из ключевых причин этого - увеличение срока службы аппаратов, отмечает он. По мнению эксперта, ускорению рынка в первой половине 2020-х годов может способствовать развитие в России сетей 5G и рост спроса на поддерживающие новую технологию смартфоны.