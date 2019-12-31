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31 декабря 2019 года 17:17
С Новым годом и Рождеством!
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EPA\ТАСС
Дорогие наши читатели и партнеры! Дорогие друзья! Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством! Вступая вместе с вами в новое десятиление XXI века, желаем вам в 20-х годах реализовать все ваши стратегические планы и далеко идущие мечты, а в новом - 2020 году, - и тактические задачи во всех сферах вашей деятельности и жизни! А мы в своей работе будем стараться вам в этом помочь. Спасибо, что вы были с нами в уходящем году, и до скорой встречи в наступающем! Ваш "Финмаркет".
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