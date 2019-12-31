Что ожидают от курса рубля в 2020 году

31 декабря. FINMARKET.RU -в 2019 году пережил один из лучших периодов в своей истории. Российская валюта поднялась в цене более чем на 10%. Этому не помешали ни стагнация цен на нефть, ни смягчение монетарной политики Банка России, который снизил ставку в течение полугода на два процентных пункта. Сможет ли рубль и в следующем году демонстрировать позитивную динамику или внешние и внутренние обстоятельства приведут к новому падению отечественной валюты? Опрошенные "Известиям" эксперты разошлись во мнениях.

- Я думаю, курс рубля может сильно меняться. Первое полугодие выглядит для рубля достаточно позитивным, что предвещает как раз и движение курса в последние две недели. Рынки будут отыгрывать нормализацию диалога между Россией, Украиной и западными странами, а также в целом положительный настрой относительно развивающихся рынков. Не последнюю роль сыграет тот факт, что торговые войны сходят на нет.

Во втором полугодии ожидается рост внимания к выборам в США. Не факт, что для России эти события будут развиваться по позитивному сценарию. Пока российский рынок закладывает в курс доллара тот факт, что Дональд Трамп будет переизбран на второй срок. Но если будут просматриваться какие-то угрозы к реализации такого сценария, то к концу года курс вернется в интервал от 65 до 70 рублей за доллар.

- Несмотря на то что уходящий год стал достаточно неплохим для рубля, 2020-й на фоне сложных торговых отношений между Вашингтоном и Пекином и стартующей президентской гонки в США может принести повышенную волатильность на мировые финансовые и сырьевые рынки, что станет фактором нестабильности для российской валюты, курс которой может колебаться в диапазоне 60–67 по отношению к американскому доллару.

Сейчас одним из основных сдерживающих факторов укрепления курса рубля по-прежнему остается бюджетное правило, в рамках которого российский регулятор по поручению Минфина в значительных объемах направляет так называемые излишки от нефтегазовых доходов бюджета на покупку иностранной валюты на открытом рынке, и до тех пор пока оно будет в действии, рубль будет слабо коррелировать с ценой на нефть, торгуясь в рамках дозволенного монетарными властями диапазона.

простой: медленное, без всякой спешки, но довольно стабильное укрепление рубля в первой половине 2020 года — и в целом спокойное движение российской валюты в плавном фарватере во втором полугодии. Доллар опустится в ближайшие месяцы ниже 60 рублей и до лета закрепится на уровнях вблизи или вокруг этой круглой отметки. Наиболее вероятный коридор для евро, а не для доллара, как раньше, — в новом году от 65 до 70 рублей. Здесь европейская валюта будет находиться чаще, ну а короткие прорывы чуть выше или ниже границ этого коридора в обе стороны возможны, но ненадолго.

Главное, что поддержит рубль — увы, не экономика. Нацпроекты заработают нескоро, а у большинства частных компаний после повышения НДС стало еще меньше свободных денег, чтобы рисковать и расширяться в условиях, когда большинство семей сосредоточены на экономии, а у кого возможностей побольше — на накоплении. Инвестировать в рублевые активы крупные фонды и банки, в том числе и иностранные, будут по другим причинам.

Торговый конфликт между США и Китаем ослаб, а переговоры по «большой сделке» продлятся еще много месяцев. Это поддержит в целом так называемые вложения в риски, к которым финансовый мир в полной мере относит вложения в развивающиеся экономики. А на сегодняшний день Россия — одна из самых привлекательных целей для вложений.

- Предстоящий 2020 год не позволит рублю почивать на лаврах после неожиданного успеха уходящего года. Во многом укрепление на 10,5% против доллара и на 12,5% против евро объясняется низкой базой предыдущего года (в 2018-м доллар и евро выросли против рубля на 16,8% и 14,6% соответственно), а также следствием благоприятного стечения обстоятельств, которые поддержали позитивные настроения на мировых рынках и продлили период притока капитала в Россию иностранных инвесторов. В 2020 году Банк России может опустить ключевую ставку до 6,0% и воздержаться от дальнейшего смягчения монетарной политики, что заставит нерезидентов тщательно взвешивать за и против в отношении новых покупок рублевых активов.

Многое для рубля будет зависеть от судьбы сделки ОПЕК+ после 1-го квартала 2020 года. Приток капитала сыграл ключевую роль в укреплении рубля в этом году. В начале 2020 года при сохранении текущего статус-кво национальная валюта способна переписать рекорды 2019-го. Однако это уже станет вызывать озабоченность на правительственном уровне, что может подтолкнуть к принятию мер по ее ослаблению. В то же время вероятное ослабление против доллара и евро может быть нивелировано полученными процентами по депозитам и облигациям, которые в отличие от большинства стран дают реальный доход с учетом.