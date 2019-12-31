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31 декабря 2019 года 09:11
В Минтруде напомнили, как предпенсионерам получить пособия по безработице
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Виктор Кручинин/ТАСС
Зачастую люди предпенсионного возраста по тем или иным причинам остаются без работы. При этом по закону они имеют право на выплату повышенного пособия по безработице в размере 11 280 рублей. Но для того, чтобы получать такое пособие, необходимо соблюсти ряд условий, рассказали "Российской газете" в Минтруде. Во-первых, как напомнили в ведомстве, по закону о занятости населения пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, только в случае признания их в установленном порядке безработными. С целью поиска подходящей работы гражданин может обратиться в любой центр занятости населения, в том числе и не по месту жительства. Он будет поставлен на регистрационный учет, после чего ему смогут предложить варианты подходящей работы, а также возможность повысить свои профессиональные навыки или освоить какое-то новое знание или умение. А вот для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве безработного, человеку необходимо обратиться только в центр занятости населения по месту регистрации. Во-вторых, стоит помнить, что размер пособия по безработице не может быть ниже минимальной и выше максимальной величин, ежегодно устанавливаемых правительством. Так, с 1 января 2020 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для безработных граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) составляют 1500 рублей и 11 280 рублей соответственно. В-третьих, от того, сколько человек трудился на последнем месте работы, зависит размер его пособия и продолжительность его выплаты. Но если человек намерен возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, или он уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие действия, связанные с нарушением трудового законодательства, или гражданин направлен службой занятости на обучение и был отчислен за виновные действия, то во всех этих случаях ему будут платить минимальное пособие в течение 3 месяцев.
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