В Минтруде напомнили, как предпенсионерам получить пособия по безработице

Зачастую люди предпенсионного возраста по тем или иным причинам остаются без работы. При этом по закону они имеют право на выплату повышенногопо безработице в размере 11 280 рублей. Но для того, чтобы получать такое пособие, необходимо соблюсти ряд условий,рассказали "Российской газете" в Минтруде.

Во-первых, как напомнили в ведомстве, по закону о занятости населения пособие по безработице назначается и выплачивается гражданам, зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, только в случае признания их в установленном порядке безработными. С целью поиска подходящей работы гражданин может обратиться в любой центр занятости населения, в том числе и не по месту жительства. Он будет поставлен на регистрационный учет, после чего ему смогут предложить варианты подходящей работы, а также возможность повысить свои профессиональные навыки или освоить какое-то новое знание или умение.

А вот для того, чтобы быть зарегистрированным в качестве безработного, человеку необходимо обратиться только в центр занятости населения по месту регистрации.

Во-вторых, стоит помнить, что размер пособия по безработице не может быть ниже минимальной и выше максимальной величин, ежегодно устанавливаемых правительством. Так, с 1 января 2020 года размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице для безработных граждан предпенсионного возраста (в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно) составляют 1500 рублей и 11 280 рублей соответственно.

В-третьих, от того, сколько человек трудился на последнем месте работы, зависит размер его пособия и продолжительность его выплаты.

Но если человек намерен возобновить трудовую деятельность после длительного (более одного года) перерыва, или он уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие действия, связанные с нарушением трудового законодательства, или гражданин направлен службой занятости на обучение и был отчислен за виновные действия, то во всех этих случаях ему будут платить минимальное пособие в течение 3 месяцев.