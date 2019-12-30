В Новый год с повышенной пенсией и МРОТ

30 декабря. FINMARKET.RU - С 1 января 2020 года неработающих пенсионеров ждет индексация пенсий — выплаты должны вырасти на 6,6%, опередив темпы роста инфляции. Одновременно в России отменят пособие по уходу за ребенком в 50 рублей и изменят так называемые критерии нуждаемости. Кроме того, в стране повысят акцизы на алкоголь и начнут эксперимент по внедрению новых требований к парковке коммерческого транспорта. Подробнее об этих и других нововведениях, которые придутся уже на первый месяц года, пишут "Известия" и " Российская газета " в своих обзорах.

Уже в начале года в стране пройдет первая из двух индексаций пенсионных выплат, запланированных на 2020 год. Она коснется страховых пенсий неработающим пенсионерам, сообщается на сайте Минтруда.

"С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,6 %, что значительно превысит уровень ожидаемой инфляции 2019 года (3,8 %). Среднегодовое увеличение размера страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей", — следует из сообщения ведомства на которое ссылаеются "Известия".

Повышение должно коснуться около 31 млн неработающих пенсионеров, подсчитали в Минтруде.

Средний размер пенсий у этой категории граждан, по оценкам, ранее представленным вице-премьером Татьяной Голиковой, в 2020 году должен составить 16,4 тыс. рублей. В соответствии с одним из майских указов Владимира Путина, помимо повышения на 6,6% в наступающем году в дальнейшем пенсии планируется увеличить на 5,9%, 5,6% и 5,5% в 2022-м, 2023-м, 2024-м годах соответственно.

Вторая индексация, запланированная на апрель 2020 года, коснется выплат, которые совершаются в рамках государственного пенсионного обеспечения, в том числе социальных пенсий.

В первом полугодии 2020 года на пенсию смогут выйти женщины, которые родились во второй половине 1964 года, и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года, сообщает "Интерфакс".

Закон, принятый Госдумой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря этого года, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей, или 7,5%.

Закон предусматривает, что ежегодно устанавливаемый с 1 января соответствующего года МРОТ должен быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину (это предусмотрено статьей 1331 Трудового кодекса РФ).

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Минтруд предложил индексировать в 2020 году ряд социальных выплат, в том числе ветеранам и инвалидам, на 3,1%. Проект соответствующего постановления размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечается в пояснительной записке к проекту Минтруда, по "уточненному прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (базовый вариант) индекс потребительских цен в 2019 году прогнозируется в размере 103,1%". При этом добавляется, что размер коэффициента индексации будет уточнен после расчета Росстатом индекса потребительских цен (инфляции) за 2019 год, пишет "Российская газета"

"Известия" также отмечают, что в России начнется постепенный переход на электронные трудовые. Поправки в Трудовой кодекс были приняты в середине декабря.

Как отмечается на сайте Госдумы, с начала года работодатель сможет формировать в электронном виде "основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника" и сразу передавать ее для хранения в Пенсионный фонд.

От бумажных документов сразу отказываться не будут: те, у кого трудовые книжки уже оформлены, смогут самостоятельно решить, переходить ли им на электронный формат (о своем решении работодателю просят сообщить в письменной форме). А вот тем, кто будет оформлять их в 2020-м, в бумажном виде документ уже не выдадут.

Всего, как посчитали в Госдуме, изменения должны затронуть около 60 млн работников и 8,4 млн хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей, которые работают без образования юрлица.

С начала нового года в России изменятся акцизы на алкогольную продукцию. В первую очередь изменения коснутся продукции российских виноделов. Если раньше она облагалась налогом по льготной ставке, то с января 2020 ставку унифицируют для российских и зарубежных производителей. Унифицируют также акцизы на этиловый спирт, спиртосодержащую продукцию и алкоголь с долей этилового спирта свыше 9%. В 2020 году ставка составит 544 рубля за литр, а затем будет повышаться. В 2021 году ее увеличат до 566 рублей, в 2022-м — до 589 рублей).

Одновременно с начала года в России отменят ежемесячные "детские"выплаты, размер которых составляет 50 рублей.

Сейчас претендовать на них могут работающие матери, женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, а также другие работающие родственники, ухаживающие за ребенком.

В новом году должны измениться критерии для оформления выплат малоимущим семьям — с 2020 года порог будет понижен, чтобы расширить круг потенциальных получателей.

С начала года в России снизится беспошлинный порог для посылок из-за рубежа (прежде всего речь идет о заказах из интернет-магазинов). Если сейчас пошлиной облагаются посылки стоимостью €500 и более, то с января эта отметка будет снижена до 200 евро.

"Известия" также пишут, что в 2020 года в России вступят в силу новые требования к парковкам, предназначенным для коммерческого транспорта. Положение, согласно которому коммерческие перевозчики во внерабочее время должны парковать свой транспорт на специально оборудованных стоянках, было включено в закон "О безопасности дорожного движения" еще в 2017 году.