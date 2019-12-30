За незаконную добычу янтаря посадят за решетку

30 декабря. FINMARKET.RU -, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней, опубликован "Российской газетой" . Ранее подобные деяния карались только административными штрафами.

Власти Калининградской области, на территории которой сконцентрировано до 90% мировых запасов "солнечного камня", надеются, что документ поможет бороться со злостными нарушителями - реальные сроки грозят только "черным янтарщикам", уже привлекавшимся к административной ответственности.

Еще 2-3 года назад нелегальным добытчикам янтаря жилось весьма вольготно - при штрафе для физлиц в 5 тыс. рублей за одну "смену" копатели зарабатывали несколько десятков тысяч. Нелегалы откровенно смеялись над законом и даже заявляли о своей готовности покупать "абонементы", пишет , пишет "Российская газета"

В 2018 году вступили в силу поправки в КоАП РФ, которые увеличили максимальный штраф для граждан в 100 раз - до 500 тыс. рублей (для юрлиц штраф - от 10 млн до 60 млн рублей).

"Введение уголовной ответственности - это логическое продолжение работы по повышению штрафов, которую инициировал регион, - комментирует ситуацию губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Новый закон позволит бороться с отдельными нарушителями, не воспринимающими административные меры воздействия".

Теперь за повторное нарушение теневым добытчикам грозит до 2-х лет колонии со штрафом до 200 тыс. рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за нелегальный оборот самоцвета. За те же деяния, совершенные в крупном размере, "черные янтарщики" могут лишиться свободы на 4 года.

Как полагают эксперты, следующие шаги законодателей должны быть связаны с дайверами, которые ныряют за янтарем в море и погибают. Дело в том, что после повышения штрафов добытчики янтаря переместились с суши в акваторию Балтики. Чтобы вскрыть янтароносные подводные пласты, они размывают морское дно с помощью специальной техники. За это тоже штрафуют. С августа 2019 года полиция совместно с Росгвардией и Пограничным управлением ФСБ организовала на побережье ежедневные круглосуточные дежурства. За 10 месяцев 2019-го в акватории Балтийского моря задокументировали 56 административных нарушений, связанных с самовольной добычей янтаря.

Дайверы, в отличие от копателей, не наносят заметного ущерба экологии. Кроме того, их "уловы" невелики и не способны существенно изменить расклад сил на легальном рынке. При этом "старательство" в море сопряжено с риском для жизни.

Как полагает Алиханов, исправить ситуацию может легализация деятельности по добыче янтаря в море. Такую позицию разделяет и глава администрации Янтарного городского округа Алексей Заливатский. Градоначальник неоднократно общался с дайверами - все они готовы работать официально и перечислять деньги в казну. "Можно выдавать лицензии - по аналогии с золотодобычей, - считает Заливатский. - Стоит также подумать о создании саморегулируемых организаций, изучив опыт строительной отрасли. Важно ввести обязательные условия для получения лицензий на подводную добычу янтаря - обучение и страхование здоровья и жизни".