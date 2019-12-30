Мобильный трафик в РФ вырос в 1,5 раза

30 декабря. FINMARKET.RU - Российские сотовые абоненты за девять месяцев 2019 года скачали и передали больше данных, чем за весь 2018-й. В январе–сентябре мобильный интернет-трафик в России достиг почти 10,9 млрд Гб, тогда как за прошлый год он составил около 10,2 млрд Гб, следует из статистики Минкомсвязи, на которую ссылаются "Известия". В целом за три квартала, по сравнению с тем же периодом 2018-го, объём мобильной передачи данных вувеличился в 1,5 раза. Развитие сетей LTE, позволяющих качать быстрее и больше, интерес к "тяжелому" видеоконтенту и невысокая, даже несмотря на рост тарифов, стоимость услуг — такие причины роста трафика называют аналитики.

В январе–сентябре 2019-го мобильный интернет-трафик в РФ составил 10,9 млрд Гб — это почти на 7% больше, чем за весь 2018 год. Об этом свидетельствует опубликованная Минкомсвязью статистика. За три квартала этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, мобильный интернет-трафик в России увеличился на 52%, следует из материалов ведомства.

Пока мобильного трафика в России меньше, чем фиксированного — за девять месяцев пользователи домашнего интернета прокачали более 33 млрд Гб. Но растет он не так быстро, как сотовый — за год объем данных увеличился на 18,5%.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, оценки Минкомсвязи консервативны — скорее всего, рост мобильного трафика был даже больше. По его подсчетам, к концу этого года российский мобильный пользователь ежемесячно расходовал 10–11 Гб трафика, а год назад — 6–7 Гб. Одна из главных причин — увеличение зоны охвата и пропускной способности сетей 4G как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в других регионах, пишут "Известия".

Ранее агентство Telecom Daily провело опрос, в ходе которого 74% респондентов заявили: в III квартале 2019-го их расходы на сотовуюпо сравнению с началом года увеличились на 10%. Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что основная причина роста расходов — в увеличивающемся объеме потребления услуг, в том числе мобильного интернета.