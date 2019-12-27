В 2019 году рост выставленной на торги арестованной недвижимости составил 44%

27 декабря. FINMARKET.RU - В 2019 году на электронных торгах продавалось более 13 тыс. объектов арестованного имущества, что на 44% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные электронной площадки "РТС-тендер", пишут "Известия"

За 11 месяцев 2019 года набыло выставлено более 13 тыс. объектов арестованной недвижимости, суммарная стоимость которых составила около 60 млрд рублей. Речь идет в основном о квартирах, но есть и гаражи, коммерческие и производственные помещения, земельные участки. За аналогичный период 2018 года через аукцион шла реализация 9 тыс. объектов.

Как отмечают эксперты, зачастую основанием для ареста имущества становятсяего владельца. Также может быть арестована недвижимость, которая фигурирует в уголовном деле. И арестованноепопадает на торги в результате решений судов. Также недвижимость может попасть на аукцион во внесудебном порядке - по исполнительной надписи нотариуса при залоговых обязательствах.

Эксперты также говорят, что рост количества выставляемой на торги недвижимости связан с потерей доходов и граждан, и организаций. При этом технология организации торгов становится всё более отлаженной, а также увеличивается спрос на приобретение подобной недвижимости.

На имущественных торгах действует рыночное ценообразование. Перед продажей проводится оценка недвижимости для определения ее рыночной стоимости. Продажа на аукционе предусматривает дисконтирование - постепенное снижение цены, если нет заявок от покупателей, рассказал генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков. По его словам, если на аукцион не поступает ни одной заявки, проводятся повторные торги, для которых стоимость снижается на 10% от первоначальной. "Были случаи, когда объявленная цена составляла 50% от исходной", - добавил он.

Столь заметные скидки объясняются тем, что покупка арестованной недвижимости довольно рискованна. Так, по словам экспертов, есть риск, что должники будут оспаривать процедуру торгов, постановление суда или договор, на основании которого был организован аукцион.

Кроме того, до покупки нельзя осматривать недвижимость, а можно только изучить документы на нее и письменное описание, а после покупки могут возникнуть проблемы с выселением родственников предыдущего владельца.

Эксперты рекомендуют покупателям выяснять всю возможную информацию по объекту: запрашивать выписку из ЕГРН, информацию из домовой книги о зарегистрированных лицах, справку о расчетах по ЖКУ и т.д.