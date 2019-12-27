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27 декабря 2019 года 09:15
В России выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности
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Евгений Курсков/ТАСС
27 декабря. FINMARKET.RU - В России до сих пор эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности, пишут "Известия", ссылаясь на информацию Росстандарта. О том, что опасные для жизни подушки безопасности японской компании Тakata установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России, рассказал "Известиям" замглавы Росстандарта Алексей Кулешов. По его словам, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идет об автомобилях 2000–2014 годов выпуска. "Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне, — сказал он. — Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру". Системы пассивной безопасности Тakata ставились на два десятка брендов. Помимо перечисленных выше, ими также комплектовались автомобили Mazda, Honda, Chrysler, Isuzu, американских гигантов Ford и General Motors, электромобили Tesla. Проблема подушек Тakata — в блоке газогенератора. Даже в небольшой аварии он может взорваться, а его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель. В Росстандарте уточнили, что в РФ не зафиксировано случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata. Тем не менее риски велики, добавил представитель ведомства. Он уточнил, что проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя. По словам представителя марки в России Романа Скольского, цитируемого газетой, проблема в том, что большинство автомобилей с потенциально опасными подушками безопасности довольно старые. Как правило, они эксплуатируются в регионах, и не все знают о необходимости прохождения сервиса, отметил он. В Росстандарте подтвердили, что владельцы автомобилей старше 10 лет зачастую не обращают внимания на сервисные кампании.
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Ключевые слова: РФ, автомобили, безопасность
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