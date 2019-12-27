В России выявили 1,5 млн автомобилей с бракованной системой безопасности

27 декабря. FINMARKET.RU - В России до сих пор эксплуатируется более 1,5 млн автомобилей, оборудованных опасными для жизни подушками безопасности, пишут "Известия", ссылаясь на информацию Росстандарта.

О том, что опасные для жизни подушки безопасности японской компании Тakata установлены более чем на 1,5 млн автомобилей, до сих пор эксплуатирующихся в России, рассказал "Известиям" замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.

По его словам, за последние несколько лет ведомство согласовало отзывные программы пяти автобрендам — Nissan, Toyota, Mitsubishi, Subaru и BMW. Речь идет об автомобилях 2000–2014 годов выпуска.

"Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне, — сказал он. — Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру".

Системы пассивной безопасности Тakata ставились на два десятка брендов. Помимо перечисленных выше, ими также комплектовалисьMazda, Honda, Chrysler, Isuzu, американских гигантов Ford и General Motors, электромобили Tesla.

Проблема подушек Тakata — в блоке газогенератора. Даже в небольшой аварии он может взорваться, а его металлические осколки фактически превращаются в шрапнель.

В Росстандарте уточнили, что вне зафиксировано случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata. Тем не менее риски велики, добавил представитель ведомства. Он уточнил, что проверить, подпадает ли транспортное средство под отзывную кампанию, можно по VIN-номеру на сайте Росстандарта либо автопроизводителя.

По словам представителя марки в России Романа Скольского, цитируемого газетой, проблема в том, что большинство автомобилей с потенциально опасными подушками безопасности довольно старые. Как правило, они эксплуатируются в регионах, и не все знают о необходимости прохождения сервиса, отметил он. В Росстандарте подтвердили, что владельцы автомобилей старше 10 лет зачастую не обращают внимания на сервисные кампании.