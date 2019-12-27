В 2019 году утекло вдвое больше персональных данных

27 декабря. FINMARKET.RU - В уходящем году в открытом доступе оказалось более 14 млрд записей пользовательских данных по всему миру. Это вдвое больше, чем в 2018-м, пишут "Известия", ссылаясь на аналитиков компании InfoWatch. При этом в России это число выросло в шесть раз. Эксперты считают, что примерно две трети утечек в прошлом году были организованы преднамеренно. В нашей стране доля таковых преступлений пока составляет 40%. По прогнозам экспертов, тренд на рост доли умышленных утечек информации будет продолжен в 2020 году. Хакерские группировки станут еще активнее охотиться за информацией, составляющей государственную тайну, и за сверхценными коммерческими сведениями.

Так, по данным InfoWatch, во всем мире количество зарегистрированных утечек закрытой информации из коммерческих компаний и государственных организаций выросло примерно на 10% по сравнению с 2018 годом. Общее число скомпрометированных записей пользовательских данных (персональная информация и платежные сведения) превысило 14 млрд, что вдвое выше показателя прошлого года.

"Когда мы говорим слово "утечка", то имеем в виду сам инцидент, — пояснил руководитель отдела аналитики и спецпроектов InfoWatch Андрей Арсентьев. — А число скомпрометированных записей — это уже характеристика инцидента.может содержать одну скомпрометированную запись персональных данных, а может — миллионы. Так или иначе, за каждым таким случаем стоят интересы конкретных людей".

В России число подобных инцидентов за 2019 год выросло более чем на 40%, а количество скомпрометированных записей персональных данных — примерно в шесть раз, составив порядка 170 млн. По данным «Известий», их количество в банковской сфере составляет примерно 1 млн — менее 1% от общего числа скомпрометированных персональных и платежных данных. Такой показатель обусловлен тем, что российские банки способны обеспечить высокую степень информационной безопасности, пишут "Известия".

По сведениям аналитиков InfoWatch, за минувший год также значительно выросла доля умышленных нарушений — примерно две трети утечек в мире были организованы преднамеренно. В России доля таковых составила 40%.

Если в 2018-м около половины зарегистрированных сливов произошли в результате действий рядовых сотрудников, а 40% были спровоцированы хакерами и другими злоумышленниками, то в 2019 году на первый план вышли утечки по вине хакеров. В России доля хакерских преступлений составила менее 20%, а доминирующим типом нарушителей стали рядовые сотрудники — их действия спровоцировали более 70% утечек информации.