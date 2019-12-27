Энергостратегия-2035: единый канал экспорта газа

27 декабря. FINMARKET.RU - Минэнерго в доработанном (внесенном в правительство РФ) варианте Энергетической стратегии России на период до 2035 года подтвердило приверженность концепции единого экспортного канала.

"Предусматривается сохранение единого канала экспорта трубопроводного газа. При необходимости ускорения темпов роста и расширения объемов экспорта трубопроводного газа будет рассматриваться вопрос о возможности поставок через единый экспортный канал газа независимых производителей", - говорится в документе.

Также из прежних версий стратегии сохранилось положение: "Дальнейшая либерализация экспорта СПГ при одновременном создании механизма контроля и исключения нарушающей экономические интересы Российской Федерации конкуренции на внешних рынках природного газа, транспортируемого по трубопроводам, и СПГ".

Также в проекте ЭС-2035 записано: "государственное регулирование в транспортировке газа по магистральным газопроводам и оказании услуг по хранению газа в подземных хранилищах". При этом Федеральная антимонопольная служба, обычно более радикально настроенная, никогда не предлагала вводить регулирование тарифов ПХГ, выступая только за равный доступ.

Также Минэнерго включило в проект документа "совершенствование механизма недискриминационного доступа к услугам по транспортировке газа по трубопроводам и ПХГ, включая меры, направленные на повышение прозрачности и обоснованности тарифообразования; постепенную ликвидацию перекрестного субсидирования поставок газа в различные субъектыи различным группам потребителей; формирование общего рынка газа ЕАЭС и обеспечение конкурентного участия в нем российских организаций".

Минэнерго в доработанном (внесенном в правительство РФ) варианте Энергетической стратегии России на период до 2035 года подняло прогноз добычи газа в 2035 году до 850 - 924 млрд кубометров.

В предыдущих версиях документа, которые готовились летом этого года, оценки были значительно ниже: 757 млрд кубометров для консервативного и 875 млрд кубометров для оптимистичного сценария.

"Достижение поставленной цели в рамках указанных направлений потребует обеспечения добычи газа в период до 2024 года в диапазоне 795 - 820 млрд куб. м, а в период до 2035 года - в диапазоне 850 - 924 млрд куб. м", - говорится в проекте документа.

В 2018 году добыча была 727,6 млрд куб. м, в 2019 ожидается на уровне 737 млрд кубов.

Экспорт сетевого газа должен вырасти с 220,6 млрд куб м. в 2018 году до 243,9 - 250,4 млрд кубов в 2024 и 255,4 - 300,6 млрд куб. м в 2035 году. В предыдущей версии на период 2035 года прогнозировался экспорт в интервале 248-357 млрд кубометров.

Мощность экспортных газопроводов (сейчас 240 млрд куб. м в год) вырастет до 363 млрд куб. м в 2024 и 405 млрд куб. м в 2035. На европейское направление придется 325 млрд куб. м на обоих горизонтах планирования, а направление поставок в страны АТР будет расти до 38 млрд куб. м в 2024 и 80 млрд куб. м в 2035 году.

В проекте Энергостратегии также указано, что Россия до 2024 года намерена поддерживать добычу нефти и конденсата на уровне 555-560 млн тонн.

Предполагается, что к 2035 году добыча нефти и газового конденсата снизится и составит 490 млн т - согласно консервативному сценарию, и 555 млн тонн - согласно оптимистичному. Предыдущая версия Энергостратегии России на период до 2035 года предполагала в оптимистичном сценарии сохранение ежегодной добычи нефти в 550-555 млн тонн, в консервативном сценарии - постепенное падение до 490 млн тонн. В 2019 году Россия добыла 560 млн тонн нефти.

"В комплекс ключевых мер, обеспечивающих решение указанных задач в сегменте добычи нефти, входят: трансформация системы налогообложения от оборотных налогов к обложению финансового результата и иные меры по созданию условий для роста инвестиций в отрасль, обеспечивающие монетизацию ресурсного потенциала нефтяной отрасли и достижение высокого мультипликативного эффекта в смежных отраслях экономики", - говорится в документе.

предусматривает еще ряд мер для поддержания добычи нефти: комплексное стимулирование разработки "зрелых" месторождений, введение в экономический оборот малых месторождений, малодебитных и высокообводненных скважин, ТРИЗ (в том числе баженовской свиты), создание условий для развития малых и средних предприятий в этой сфере "на основе инновационных отечественных технологий и оборудования", а также создание технологических полигонов для отработки технологий рентабельной добычи углеводородов из ТРИЗ. Еще будет уделено внимание развитию внутреннего рынка сервисных, инжиниринговых и строительных услуг и расширению участия в нем российских организаций.

Пространственное и региональное развитие нефтяной отрасли до 2035 года включает, в частности, стабилизацию добычи нефти в Западной Сибири и других традиционных районах, формирование нефтегазовых минерально-сырьевых центров в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ "в том числе обеспечивающих освоение континентального шельфа РФ в пределах Баренцева, Карского, Печорского и Охотского морей".

Решить эти задачи министерство предлагает за счет следующих мер: создания долгосрочных инвестиционных условий для ускоренного освоения арктических месторождений, а также расширения доступа квалифицированных компаний к нераспределённым участкам континентального шельфа РФ.

Также планируется развивать внутренний рынок высокотехнологичных сервисных услуг по изучению и освоению участков недр континентального шельфа, внедрять передовые технологии для повышения эффективности системы транспортировки нефти и нефтепродуктов, развивать инфраструктуру и использования перспективных маршрутов транспортировки нефти речным и морским транспортом, в том числе по Северному морскому пути, с использованием судов преимущественно отечественного производства.

"Освоение углеводородного ресурсного потенциала континентального шельфа арктических морей и северных территорий - важнейший геополитический и технологический вызов для нефтегазового комплекса России. Адекватный ответ на него означает обеспечение достаточной добычи углеводородного сырья в стране за временным горизонтом 2035 года (компенсируя неизбежный спад их добычи из традиционных месторождений), а также соответствующее развитие компетенций и промышленности по созданию оборудования и технологий для разведки и добычи нетрадиционных ресурсов нефти и газа", - подчеркивается в документе.

Обновленный проект Энергостратегии-2035 предусматривает увеличение энергопотребления в 1,18-1,25 раза, сообщается в документе, размещенном на сайте Минэнерго РФ.

Речь идет о достижении 1310-1380 млрд кВт.ч потребления, "в том числе до 1275-1345 млрд кВт.ч в зоне централизованного энергоснабжения (в нижнем и верхнем сценарии соответственно)", поясняется в документе.

Нижняя планка соответствует консервативному сценарию, верхняя - оптимистичному.

Увеличение потребления в таких объемах может произойти "в том числе за счет электрификации железнодорожного транспорта и распространения электромобилей".

По данным "Системного оператора", потребление электроэнергии в целом по России в 2018 году составило 1076,1 млрд кВт.ч, что на 1,6% больше, чем в 2017 году.

Экспорт электроэнергии из РФ к 2035 году может составить 10,9 млрд кВт.ч в оптимистичном сценарии "Энергостратегии-2035" против прежних 50 млрд кВт.ч в предыдущей версии проекта.

Консервативный сценарий в новой версии составляет 9,9 млрд кВт.ч поставок в 2035 против прежних 10 млрд кВт.ч.

При этом в 2024 году предполагается экспорт в объеме 15,3 млрд кВт.ч - как в консервативном, так и в оптимистичном сценарий.

Поставки угля из России за рубеж могут вырасти к 2035 году до 392 млн тонн в оптимистичном сценарии, следует из обновленного проекта документа.

Консервативный сценарий предполагает экспорт в объеме 257 млн тонн.

Речь в материалах Минэнерго идет об "угле и продуктах". Собеседник "Интерфакса" в ведомстве пояснил, что продуктов переработки угля в общем балансе немного, и в целом на показатель они не влияют.

Как сообщалось ранее в материалах Минэнерго, в прошлом году РФ поставила на внешний рынок 210 млн тонн угля.