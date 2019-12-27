Бизнес хотят наказывать по-новому за налоговые преступления

27 декабря. FINMARKET.RU - Президентвнес в Госдуму пакет поправок в Уголовный кодекс (УК) РФ. Поправки, как указано в пояснительной записке, призваны формировать условия для создания благоприятного делового климата в стране и сокращения рисков ведения предпринимательской деятельности".

Поправки предусматривают ряд ключевых новаций.

Первая - изменение правил определения крупного и особо крупного размерапо налоговым преступлениям, а именно, по статьям об уклонении от налогов и страховых взносов физлицом или предприятием, неисполнении обязанностей налогового агента (статьи 198 и 199, 199.3, 199.4 и 199.1 УК РФ).

Сейчас к примеру, уклонение от налогов предприятия может быть квалифицировано особо крупным, если соблюдены следующие условия: размер недоимки свыше 15 млн рублей и составляет более 50% от общей суммы которую компании требовалось уплатить (налоги, сборы, страховые взносы), либо недоимка превышает 45 млн рублей. Для крупного размера эти пределы составляют либо 5 млн рублей и 25%, либо 15 млн рублей соответственно. Все в пределах трех финансовых лет подряд.

оставляет только твердые пороговые значения, при которых налоговое преступление будет считаться совершенным в крупном или особо крупном размере. При этом сами пороговые значения по сравнению с действующими не меняются. Так, за уклонение от налогов организации крупный и особо крупный размер по-прежнему будет составлять 15 млн и 45 млн рублей соответственно. Одновременно предлагается исключить упоминание о том, что недоимка считается в пределах трех финансовых лет подряд.

Отказ от упоминания трехлетнего срока может привести к тому, что недоимка будет считаться в пределах срока давности привлечения к ответственности, который за налоговые преступления в особо крупном размере составляет 10 лет, опасаются эксперты. По мнению, руководителя аналитической службы юридической компании "Пепеляев групп" Вадима Зарипова, теперь следователи, пытаясь "наскрести" нарушения на 45 млн рублей, будут учитывать недоплаты за 10 лет, а не за 3, как сейчас.

Не согласен он и с предложением изменить правила определения крупного и особо крупного размера недоимки по налоговым преступлениям. "Нужно наоборот отказаться от абсолютных сумм, чтобы учитывать масштаб бизнеса и его вклад в бюджет. Ошибку на 15-45 млн у крупных компаний всегда можно найти, а это дает формальный повод для возбуждения уголовного дела. А небольшие компании могут уклоняться безнаказанно", - считает Зарипов. По его мнению, в противном случае будут созданы дополнительные условия для дробления бизнеса, создания все новых юрлиц.

Советник юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner Александр Ерасов тоже считает нецелесообразным предложенное изменение правил определения крупного и особо крупного размера ущерба по налоговым преступлениям без учета доли неуплаченных налогов. По его мнению, оно не приведет к сокращению рисков для бизнеса, особенно крупного. Он согласен с замечанием Зарипова о том, что в крупных компаниях ошибки с уплатой налогов на суммы в 15-45 млн встречаются довольно часто и инициировать из-за них уголовное преследование без учета масштабов бизнеса несправедливо. Кроме того, такие нововведения могут наоборот увеличить давление на крупный бизнес, поскольку ресурсы правоохранительных органов, освободившиеся от расследования уклонений в меньших размерах (а таких сейчас большинство), могут быть переориентированы именно на крупный бизнес, опасается Ерасов.

Законопроект предлагает ограничить возможности следователей привлекать бизнесменов к уголовной ответственности за организацию преступного сообщества. Сейчас к экономическим статьям иногда бизнесменам "добавляют" организацию преступного сообщества - 210 УК РФ. Это не только позволяет отправить фигуранта дела в СИЗО, так как на эту статью иммунитет на арест для предпринимателей не распространяется, но и увеличивает возможный срок наказания (максимальное наказание по статье 210 УК - до 20 лет).

В судебно-следственной практике в последнее время наметилась "тревожная тенденция", когда статья 210 УК РФ применяется "формально в отношении учредителей, руководителей и сотрудников организаций, которые осуществляют обычную экономическую и иную деятельность и никак не связаны с профессиональной организованной преступностью". Хотя эта статья вводилась как противодействие именно ей.

В связи с этим предлагается запретить привлекать к ответственности по ней учредителей, руководителей и сотрудников организации только в силу совершения какого-либо преступления ими в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности.