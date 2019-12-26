В России на экспорт работают всего 2% предприятий

26 декабря. FINMARKET.RU - В России наработают всего 2% предприятий, но потенциальных экспортеров гораздо больше. Однако 2019 год стал не самым простым для российской внешней торговли вследствие "негативной конъюнктуры, торговых войн и протекционистских мер ряда стран", отмечает гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев. "Физические объемы экспорта показывают небольшой рост. И этот год показателен с точки зрения диверсификации торговли, - говорит он. - Большой вклад в рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) внесло машиностроение, в том числе поставки легковых машин. Серьезно вырос экспорт масложировой продукции, минеральных удобрений, химической продукции, пищевой и перерабатывающей отрасли".

В 2018 г. объем несырьевого экспорта достиг рекорда - $150 млрд показав рост в 12%, пишет "Российская газета" . План на 2019 год - $160 млрд, однако объемы останутся примерно на уровне прошлого года. Эксперты указывали на возможность роста на 2%, но если судить по результатам трех кварталов, даже такой результат все еще под вопросом, считает директор Института международной экономики и финансов Всероссийской академии внешней торговли Александр Кнобель.

Основными причинами стала рыночная конъюнктура - прежде всего, падение цен на сталь, цветные металлы, продукцию деревообработки, - нетарифные барьеры, динамика курсов валют. Сильная зависимость от мировых цен наблюдается и в сфере АПК.

Несмотря на общее снижение темпов роста экспорта, есть успехи в секторе экспорта услуг, ранее отмечал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Их объем удалось удержать на высоком уровне - в 2018 г. на это сильно повлиял чемпионат мира по футболу.

По предварительным оценкам, объем поддержанного РЭЦ экспорта в 2019 году достигнет $17,5 млрд, и это без учета нефинансовых мер поддержки. С января по октябрь РЭЦ поддержал 8,9 тыс. экспортеров. До конца года их число увеличится до 11 тыс. Подавляющее большинство из них - представители малого и среднего бизнеса. Более тысячи компаний вышли при помощи РЭЦ на международные электронные торговые площадки.