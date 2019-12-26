В России могут ввести минимальную цену на табак

26 декабря. FINMARKET.RU - Регулирование оборота подакцизных товаров находится в ведении Комитета Госдумы по бюджету и налогам, который решает важные, но не всегда заметные стороннему наблюдателю проблемы. Одной из громких законодательных инициатив уходящего года стало предложение о введении минимальной цены на, которое выдвинула группа депутатов. Ожидается, что новая мера поможет в борьбе с растущим оборотом нелегальной табачной продукции. Но существует мнение, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным. Критики также говорят, что рынок "сам все настроит". Более того, табачная отрасль уже жестко регулируется. Зачем нужна еще одна новелла, рассказал в беседе с "Российской газетой" первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов.

Как заметил С.Катасонов, "табачная отрасль важна для бюджета". Она ежегодно приносит в бюджет около 700 млрд рублей. При этом в 2016 году объем нелегальной табачной продукции в стране оценивался примерно в 1,1% от общего объема табачного рынка, а сегодня - уже в 15,6% от всего рынка. Это означает потери федерального бюджета в 100 млрд рублей только косвенных налогов - акцизов и НДС, отметил Катасонов.

Производство сигарет в нашей стране снизилось с 284 млрд штук в 2016 году до 218 млрд по итогам этого года. По словам Катасонова, "основная причина снижения официальных цифр производства - замещение легальных сигарет нелегальным товаром". Это происходит в условиях роста цен на легальные сигареты вследствие повышения акцизов и падения реальных доходов населения.

"Средняялегальных сигарет в России составляет 115 рублей, при этом как минимум 62 рубля в любой пачке - это налоги (акциз и НДС). А на деле российский рынок завален немаркированными сигаретами и папиросами по 45-50 рублей за пачку, в основном из соседних стран ЕАЭС. Легальным производителям невозможно конкурировать с нелегалами, которые не платят акцизы. В большинстве случаев нелегальных торговцев штрафуют на 1500-2000 рублей, а через два дня они стоят на тех же местах и снова торгуют. Это бизнес доходный, а уровень регулирования, соразмерность наказания оказались недостаточными. Если сейчас ничего не предпринять, то потом "искоренить" все это, налаженные преступные схемы транспортировки и реализации, будет сложно", - считает депутат.

Вопрос, по его мнению, надо решать комплексно, потому в законодательной инициативе ставится вопрос о введении ограничений по свободному передвижению немаркированной табачной продукции: не более 600 сигарет без российских специальных или акцизных марок, не более 300 сигар и не более 500 гр табака. Законопроект уже внесен в Госдуму и готовится к рассмотрению в первом чтении, сейчас ждем на него отзыв правительства. Второй момент - это определение ущерба государству от торговли нелегальным табаком. "Введение минимальной цены на сигареты позволит правоохранителям четко оценивать ущерб, а это уже другая мера ответственности. Коллеги из МВД нуждаются в таком инструменте для более эффективной работы. В этой связи мы предложили внести соответствующие поправки в КоАП и УК, потому что действующие меры наказания несоизмеримы с масштабами правонарушений", - отмечает Катасонов.