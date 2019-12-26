Коммуналка больше не будет дорожать дважды в год, обещают в ФАС

26 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

В этом году стоимость услугвыросла дважды - с 1 января и с 1 июля из-за повышения НДС на 2%.

Однократный рост цен на ЖКУ в 2020 году устанавливает распоряжение кабмина, в котором фиксируются предельные индексы повышения платы в регионах. По словам исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Светланы Разворотневой, его действие распространяется на газ, электричество, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, а также вывоз мусора (обращение с ТКО).

При установке порога в первую очередь правительство ориентируется на инфляцию, поэтому среднее повышение цен по стране и ожидается на том же уровне - 4%, пояснил ответственный секретарь экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Павел Склянчук. Рост по разным видам коммунальных услуг в регионе может различаться, но суммарно не должен превышать предельные индексы, добавил он.

Для каждого субъекта определяется свой индекс. Самая высокая планка установлена для Чеченской Республики - 6,5%. Также довольно высока она для других регионов Северного Кавказа (Дагестан - 5,2%, Ингушетия - 5,1%, Кабардино-Балкарская Республика - 5,4%). Самый низкий индекс - у Ненецкого автономного округа - 2,4%. В большинстве регионов он составляет 3,6-4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге - 3,8%.

По словам Разворотневой, разница в величине индекса объясняется потребностями регионов, например, в ремонте коммунальной инфраструктуры.

Однако далеко не в каждом регионе удается решить проблему устаревших коммуникаций за счет усредненного повышения тарифов, отметила директор ассоциации НП "Национальный жилищный конгресс" Татьяна Вепрецкая. Состояние коммуникаций и стоимость самих ресурсов в регионах могут различаться в десятки раз, а цены повышаются одномоментно и почти одинаково. В результате часть регионов недополучает необходимые деньги, а часть, напротив, получает излишне, считает Разворотнева.

По ее мнению, разумно было бы позволить субъектам самостоятельно определять, насколько необходимо повышать цены на ЖКУ.

Между тем часть услуг и сегодня находится под контролем регионов,по ним будут повышаться в том числе и с 1 января. Например, в Москве вырастет плата за содержание жилого помещения - на 5%, взнос на капремонт поднимут на 3,7%.