На фоне снижения числа коммерческих организаций растет количество ИП

26 декабря. FINMARKET.RU - В России за год на 12,4%, до 3,08 млн снизилось число коммерческих организаций (их львиную долю традиционно занимает малый и средний бизнес), при этом на 2%, до 4,06 млн увеличилось число индивидуальных предпринимателей (ИП). Такие данные приводит "Коммерсант", ссылающийся на исследование аналитиков "СКБ Контур", проведенное c января по декабрь 2019 года.

Снижение количества юрлиц наблюдается не первый год, и в "СКБ Контур" предполагают, что на фоне ростаэто может объясняться "дроблением бизнеса и уходом от налогов". Это косвенно подтверждают и данные Росстата: доходы от предпринимательской деятельности стагнируют, хотя, по оценке РАНХиГС, кредитование ИП за январь-октябрь выросло на 9,6% против 3,6% роста год назад, пишет "Ъ".

Данных ФНС, которая отслеживает динамику создания и прекращения деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, за год пока нет. Но, как сообщалось ранее, по данным ФНС за 9 месяцев количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр как вновь созданные, в январе-сентябре 2019 года составило 226,6 тыс., на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (241,6 тыс.). Всего прекратили свою деятельность в январе-сентябре 2019 года 524,3 тыс. компаний, что на 23,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (426,1 тыс.).

При этом количество вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (ИП) в январе-сентябре 2019 года составило 628,7 тыс., что на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года (644,8 тыс.). Количество ИП, прекративших деятельность за 9 месяцев 2019 года, составило 535,2 тыс., что на 6,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (502,2 тыс.). По данным ФНС, на 1 октября 2019 года в едином госреестре было зарегистрировано 3 млн 920,0 тыс. ИП, что на 2,2% больше, чем в начале года (3 млн 835,8 тыс.).