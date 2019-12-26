Реформа НДФЛ обойдется регионам в 1-1,5 трлн руб.

26 декабря. FINMARKET.RU - Ради поддержки малоимущих власти серьезно обсуждают введение вычета изв размере прожиточного минимума, а то и выше, рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника и бывший чиновник финансово-экономического блока. Совещания, по их словам, проходили у руководителя администрации президента Антона Вайно, были консультации и в правительстве. Идея - продемонстрировать борьбу за социальную справедливость, говорит один из собеседников газеты.

Между тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут "предметные совещания", "пока нет ни позиции, ни решений".

По словам двух федеральных чиновников, регионам, в бюджеты которых зачисляется НДФЛ,обойдется в 1-1,5 трлн руб. Речь может идти не просто об отмене НДФЛ для малоимущих (с доходами около 10 тыс. руб.), а о введении вычета в 1,5 прожиточного минимума для всех, объясняет один из чиновников, при этом ставка НДФЛ может вырасти до 16%, что компенсирует часть потерь. Как указывает другой чиновник ,чтобы полностью избежать колоссальных выпадающих доходов, ставку нужно повысить минимум вдвое. Оценка в 1 трлн руб. может быть реальна, только если давать льготу всем вне зависимости от дохода, говорит директор Научно-исследовательского финансового института Минфина Владимир Назаров. Иначе цифра выглядит завышенной, согласна Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Обсуждаются разные варианты реформы, знает чиновник.

Отмена НДФЛ для малоимущих может коснуться 12,7% всего населения - доход ниже прожиточного минимума во 2-м квартале получали 18,6 млн россиян, свидетельствуют данные Росстата. А минимальную зарплату (МРОТ, чуть более 11 тыс. руб.) получают до 5 млн человек. С регионами идею еще подробно не обсуждали, рассказали "Ведомостям" три губернатора. Но, по словам одного из них, мнение по вопросу уже представлено федеральным властям, позицию двух других регионов еще не запрашивали.

Сторонники вычета рассчитывают с его помощью сократить бедность и увеличить спрос в экономике за счет роста доходов населения, объясняют чиновники. Спрос должен поддерживать ЦБ своей политикой и бюджет своими расходами, замечает один из них, а если ускорится инфляция, то ЦБ придется ужесточать политику или аккуратнее опускать ставку, что как раз снизит спрос в экономике.

Однако экономисты сомневаются, что отмена НДФЛ поможет решить проблему бедности. Чтобы сгладить неравенство населения, нужно переложить налог на людей с доходами втрое выше среднего и одновременно освободить малообеспеченных от НДФЛ, оценивали эксперты Экономической экспертной группы, изучив в 2017 г. возможности реформы.

Если освободить от НДФЛ все доходы на уровне 1,5 прожиточного минимума, то появится полноценная прогрессивная шкала из двух ступенек - 0 и 13% НДФЛ, рассуждает Суслина: но богатые люди эту льготу даже не заметят, а бедные - не вырвутся из бедности. "И если мы готовы так щедро освободить всех от НДФЛ, то зачем увеличиваем проблемы бедных, повышая НДС?" - удивляется она. Для борьбы с бедностью мера неэффективна, настаивает Назаров: она позволит сократить бедность лишь на 0,2-0,3 п. п.; большая часть бедных семей - с детьми, поэтому им и не хватает денег, а не из-за низких зарплат. Лучшая помощь бедным - адресная поддержка, говорит Назаров, в России она уже есть - например, пособие для бедных семей с детьми до 3-х лет.