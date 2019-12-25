Зависимость доходов населения от государства нарастает

25 декабря. FINMARKET.RU - В этом году доходы населения попали в еще более сильную зависимость от государства. Точнее - от социальных выплат, доля которых растет в общей структуре доходов населения. Благосостояние граждан РФ все меньше зависит от них самих. самого населения, несмотря на постоянные разговоры чиновников о поддержке предпринимательской активности в стране, пишет "Независимая газета"

Доля зарплат и социальных пособий в структуре доходов населения увеличивается. По данным Росстата, учитывающим новую методологию расчета, в третьем квартале 2019 года наи соцпособия в структуре доходов граждан приходилось 75%.

В течение последних лет эта доля увеличивалась. Для сравнения: в третьем квартале 2015 года (с этого года данные рассчитываются с учетом Крыма и Севастополя) она составляла около 70%.

Если же брать суммарные доходы за три квартала, то, как следует из расчетов директора аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилла Тремасова, доля зарплат и соцпособий увеличилась примерно с 72,4 до 78,6%. Одновременно с этим доля доходов от предпринимательства и собственности сократилась с 11,6 до 10,4%. "С точки зрения доходов население все больше зависит от государства и все меньше - от себя. Очень нехорошая тенденция, которую надо менять", - обратил внимание в своем Telegram-канале Тремасов.

Хотя в этом году наметились определенные улучшения с точки зрения поступлений от предпринимательской деятельности, но упомянутую тенденцию они не переломили. Так, основной драйвер роста доходов населения - увеличение зарплат, составившее в годовом выражении около 7,4% за девять месяцев, сообщил Тремасов.

"Чем больше государство вникает в проблему доходов населения, тем меньше у людей остается поля для маневра, - пояснила "НГ" старший аналитик центра "Альпари" Анна Бодрова. - Зарплаты растут слишком медленно, работодатель не в состоянии конкурировать за рабочую силу, повышая заработную плату, потому что и так задушен налогами и сборами. Альтернативные же источники поступления средств дают все меньше прибыли: ставки по вкладам падают, поступлений от сдачи жилья в аренду, например, тоже меньше, если работать легально. Пенсионеры и раньше отличались в невыгодную сторону в плане доходов от остальной массы населения, теперь это расслоение видно еще ярче, несмотря на спад инфляции". И, как замечает эксперт, похоже, что для власти "проблемой видится тот факт, что не со всех этих поступлений собраны налоги".

Но не все опрошенные "НГ" эксперты согласились с тезисом о растущей зависимости доходов граждан от государства. "Все большая часть трудящихся уходит в сферу самозанятости. В некоторых регионах до половины населения трудятся в теневом секторе, так что, несмотря на увеличение доли государства в российских предприятиях, количество занятых в негосударственном секторе продолжает увеличиваться", - говорит аналитик компании "Финам" Алексей Коренев.