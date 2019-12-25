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25 декабря 2019 года 09:27
Пленум Верховного суда расширил понятие взятки
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Владимир Смирнов/ТАСС
25 декабря. FINMARKET.RU - Пленум Верховного суда России расширил понятие взятки: под статью попадет не только классическое подношение в конверте, но любая форма расплаты с должностным лицом, в том числе электронными деньгами или даже какими-то услугами, пишет "Российская газета". Бесплатный ремонт в квартире чиновника, предоставление ему кредита по низкой ставке, даровая путевка - все будет считаться взяткой. Вчера пленум Верховного суда России принял большие поправки в свое постановление "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях". Как заявила, представляя документ, судья Верховного суда России Елена Пейсикова, коррупционные преступления - это одна из главных угроз для безопасности страны. За полгода по различным коррупционным составам осудили больше четырех тысяч чиновников. Не исключено, что их могло быть гораздо больше. Но коррупционеры стараются быть на шаг впереди судебной практики. Например, принимать взятки в электронной валюте. Или брать не деньгами, и даже не борзыми щенками, а какими-то услугами. Теперь Верховный суд перекрыл все подобные лазейки. Взятка через "электронный кошелек" будет считаться точно такой же взяткой. Причем даже если с чиновником расплатились не рублями, а криптовалютой, он - коррупционер. Моментом окончания дачи взятки может считаться в том числе перечисление средств в "электронный кошелек". Раз деньги капнули, взятка прошла, и чиновника можно судить. Преступно не только брать деньги напрямую, но даже способствовать встрече чиновника и бизнесмена, жаждущего решить какой-то вопрос на взаимовыгодных условиях. Посредничество во взятке - это отдельный состав преступления. Как пояснил Верховный суд, даже организация чаепития чиновника с бизнесменом является посредничеством, а значит, подсудным делом. Естественно, при этом надо будет доказать, что деньги пришли не просто так, а за дело. Средняя сумма взятки в России превышает 600 тысяч рублей. Об этом в конце прошлого года сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. По его словам, общая сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ "получение взятки" составила 1,8 млрд рублей. Средняя сумма взятки - 609 тысяч рублей по итогам 2018 года (статистики за 2019 год пока нет).
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Istina 25.12.2019
"Теперь Верховный суд перекрыл все подобные лазейки". Считается ли судебное решение в силу внутренних убеждений моментом коррупции? А признаком взятки? Отклонения ходатайств, протоколы судебных заседаний в пользу одной из сторон спора, пролонгирование судебного процесса в пользу этой же стороны процесса, не признаки ли коррупции, не посредничество ли это?
Istina 25.12.2019
"Преступно не только брать деньги напрямую, но даже способствовать встрече чиновника и бизнесмена, жаждущего решить какой-то вопрос на взаимовыгодных условиях". Преступна ли передача истцом (уполномоченным по доверенности) исковых документов судьям, председателю в моменты приемных часов, не является ли это способствованием "встрече чиновника и бизнесмена"? Преступны ли действия должностных лиц судов, системно нарушающих сроки ГПК РФ, не обеспечивающих своевременный доступ к материалам дела, свидетельствующих отказ в доступе к материалам дела, не посредничество ли это?
Istina 25.12.2019
Современный судья - это знаток всех прогрессивных технологий, не основывающий свои служебные действия на типовых формах судебных решений. Современный судья - это специалист высокого уровня, способный сам изучать предмет спора, способный сам анализировать доводы и доказательства сторон, способный сам принимать решение от имени Российской Федерации. Современный судья не осуществляет свои служебные действия в силу своих внутренних убеждений, руководствуясь Конституцией РФ, он применяет закон с учетом развития общества, технологий, отношений.
Istina 25.12.2019
Мне представляется, что номенклатура высшего судебного органа неправильно понимает понятие "судебная практика". Неправильное понимание является основой несоответствующего применения. Исполнителями несоответствующего применения являются должностные лица судебных органов. Должностным лицам судебных органов, осуществляющим свои служебные действия на правовой основе, не следует толковать понятие "Взятка", расшифровывать ее виды и технологии. Следует обязать судебное сообщество работать по закону, руководствуясь Конституцией РФ, а не по внутреннему убеждению, утвержденного на государственную службу судьи.
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