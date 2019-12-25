Пленум Верховного суда расширил понятие взятки

25 декабря. FINMARKET.RU - Пленум Верховного суда России расширил понятие взятки: под статью попадет не только классическое подношение в конверте, но любая форма расплаты с должностным лицом, в том числе электронными деньгами или даже какими-то услугами, пишет "Российская газета". Бесплатный ремонт в квартире чиновника, предоставление ему кредита по низкой ставке, даровая путевка - все будет считаться взяткой.

Вчера пленум Верховного суда России принял большие поправки в свое постановление "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".

Как заявила, представляя документ, судья Верховного суда России Елена Пейсикова, коррупционные преступления - это одна из главных угроз для безопасности страны. За полгода по различным коррупционным составам осудили больше четырех тысяч чиновников. Не исключено, что их могло быть гораздо больше. Но коррупционеры стараются быть на шаг впереди судебной практики. Например, принимать взятки в электронной валюте. Или брать не деньгами, и даже не борзыми щенками, а какими-то услугами.

Теперь Верховный суд перекрыл все подобные лазейки. Взятка через "электронный кошелек" будет считаться точно такой же взяткой. Причем даже если с чиновником расплатились не рублями, а криптовалютой, он - коррупционер.

Моментом окончания дачи взятки может считаться в том числе перечисление средств в "электронный кошелек". Раз деньги капнули, взятка прошла, и чиновника можно судить. Преступно не только брать деньги напрямую, но даже способствовать встрече чиновника и бизнесмена, жаждущего решить какой-то вопрос на взаимовыгодных условиях. Посредничество во взятке - это отдельный состав преступления. Как пояснил Верховный суд, даже организация чаепития чиновника с бизнесменом является посредничеством, а значит, подсудным делом.

Естественно, при этом надо будет доказать, что деньги пришли не просто так, а за дело.

Средняя сумма взятки в России превышает 600 тысяч рублей. Об этом в конце прошлого года сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной. По его словам, общая сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ "получение взятки" составила 1,8 млрд рублей. Средняя сумма взятки - 609 тысяч рублей по итогам 2018 года (статистики за 2019 год пока нет).